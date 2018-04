Bewerbungsstart Sparda-Bank Hamburg Award 2018: 115.000 Euro für Ihr Engagement (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Sparda-Bank Hamburg eG sucht mittlerweile zum vierten Mal inFolge gemeinnützige Projekte mit Zukunft aus den Bereichen SozialesEngagement, Umweltschutz und Sport. Mit insgesamt 115.000 Eurofördert die Bank noch auszuwählende Projekte aus Hamburg,Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachen. Bis zum 31. Mai können sichalle Vereine und gemeinnützige Organisationen mit ihren Projekten fürden Sparda-Bank Hamburg Award bewerben. Die Bewerbungen sindausschließlich online über die Seite www.sparda-award.deeinzureichen. Danach entscheiden eine Fachjury sowie alleInteressierten per Online-Abstimmung über insgesamt 45 Gewinner. Diefeierliche Preisverleihung findet am 17. September im Ernst DeutschTheater statt.Die Schirmherrschaft für den Award übernimmt in diesem Jahr dieSenatorin für Arbeit, Soziales, Familie und Integration Dr. MelanieLeonhard. "Sich für andere Menschen zu engagieren, ist ein wertvollerBeitrag zum Zusammenhalt in unserer Stadt. Ob im Sport, beimUmweltschutz oder im sozialen Bereich. Ehrenamt ist Ehrensache! Ichfreue mich sehr, die Schirmherrschaft über den Sparda-Bank Award 2018übernehmen zu dürfen und wünsche allen Bewerberprojekten einenerfolgreichen Wettbewerb", sagt die Landesvorsitzende der HamburgerSPD."Die zahlreichen Einreichungen und prämierten Preisträgerprojekteder letzten Jahre zeigen deutlich auf: in unserem Geschäftsgebietsind Menschen in beeindruckender Weise in einer Vielzahl vonOrganisationen aktiv. Die Idee einer Gesellschaft, in der weniger das"Ich" und mehr das "Wir" zählt, funktioniert. Wir freuen uns aufzahlreiche Bewerbungen", so Stephan Liesegang, Vorstandsmitglied derSparda-Bank Hamburg.Zum Award gehören auch drei Wanderpokale für die Erstplatziertender einzelnen Kategorien. Zum Start des diesjährigen Awards besuchtenDr. Leonhard und Liesegang Frau Dr. Kathrin Sachse. Frau Dr. Sachseist Vorstand des Vereins "Zeit für Zukunft - Mentoren für Kindere.V.", dem Preisträger aus dem letzten Jahr in der Kategorie SozialesEngagement / Online-Abstimmung. Der Verein erhielt neben demWanderpokal 5.500 Euro für das eingereichte Projekt "NeuePatenschaften für Kinder in Hamburg-Steilshoop mit psychischbelasteten Eltern".Weitere Informationen zur Bewerbung und zum Award finden Sie unterwww.sparda-award.de.Pressekontakt:Dieter MiloschikLeiter Unternehmens- und MarkenkommunikationSparda-Bank Hamburg eGPräsident-Krahn-Straße 16-17, 22765 HamburgTel.: 040/ 550055 1910E-Mail: Dieter.Miloschik@Sparda-Bank-Hamburg.deOriginal-Content von: Sparda-Bank Hamburg eG, übermittelt durch news aktuell