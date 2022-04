Bewerbungsschluss Karrieretag Familienunternehmen bei GOLDBECK

Bielefeld / München (ots) -Noch bis zum 11. April 2022 können sich AbsolventInnen, Young Professionals und Professionals für den 25. Karrieretag Familienunternehmen bewerben. Im persönlichen Gespräch mit den InhaberInnen und Top-EntscheiderInnen von Deutschlands führenden Familienunternehmen können individuelle Karriereperspektiven entwickelt werden.Flache Hierarchien, viel Eigenverantwortung und eine gute Arbeitsatmosphäre: Eine Karriere im Familienunternehmen bietet viele Pluspunkte. Diesmaliger Ausrichter der etablierten Recruiting- und Kontaktmessereihe ist am 20. Mai 2022 das Familienunternehmen GOLDBECK mit Hauptstandort in Bielefeld. Mit mehr als 9.000 MitarbeiterInnen an über 90 Standorten in ganz Europa realisiert das Bau- und Dienstleistungsunternehmen Immobilien ganzheitlich - vom Design über den Bau bis zu Services während des Betriebs. Beim Karrieretag öffnet GOLDBECK die Tore seines Bielefelder Campus und lädt Interessierte ein, die vielfältigen Fachbereiche und spannenden Projekte des Unternehmens kennenzulernen."Der Karrieretag Familienunternehmen schenkt uns die Möglichkeit, motivierte Köpfe zu gewinnen. Den Absolventinnen und Absolventen, Young Professionals und Professionals bietet er spannende Kontakte und interessante Einblicke in eine Vielzahl von starken Unternehmen", so Jörg-Uwe Goldbeck, Geschäftsführender Gesellschafter der GOLDBECK GmbH. Gemeinsam mit über 50 weiteren bekannten Familienunternehmen wie HARIBO, Hilti oder Schüco sowie "Hidden Champions" und Weltmarktführern wie BEUMER, Vaillant oder WAGO freut er sich darauf, 650 vorausgewählte Talente an diesem Tag kennenzulernen.Interessierte AbsolventInnen, Young Professionals und Professionals aller Fachrichtungen, insbesondere aus dem MINT-Bereich, können sich noch bis zum 11. April 2022 online auf www.karrieretag-familienunternehmen.de bewerben. Die Plätze sind begrenzt.Der "Karrieretag Familienunternehmen" ist eine gemeinsame Initiative führender FamilienunternehmerInnen, des Entrepreneurs Club und der Stiftung Familienunternehmen. InhaberInnen und PersonalentscheiderInnen lernen hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte kennen. Schirmherr ist der Bundeswirtschaftsminister.Pressekontakt:Der Entrepreneurs ClubIsmaninger Straße 11381675 MünchenDeutschlandJulia AntoineKommunikation und PRTelefon +49 (0)89 4161465-70julia.antoine@entrepreneursclub.euwww.entrepreneursclub.euOriginal-Content von: Der Entrepreneurs Club e.K., übermittelt durch news aktuell