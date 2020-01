Frankfurt/Main (ots) -- Mit dem Engagement von 30 jungen Vorbildern andere inspirieren- Social-Media-Jahreskampagne zu 30 Jahren Mauerfall- Bewerbungen unter: www.generation-grenzenlos.deMutig, engagiert, hilfsbereit oder grenzenlos motiviert - bis zum 12. Januar2020 sucht die Gemeinnützige Hertie-Stiftung 30 junge Persönlichkeiten zwischen15 und 29 Jahren, die unser Land verändern und ihre Ideen einbringen wollen:Menschen, die sich privat engagieren, sich beruflich besonders für dengesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen oder ehrenamtlich einzukunftsweisendes Projekt angestoßen haben.Mit der Jahreskampagne "Generation Grenzenlos" will die Hertie-Stiftungherausragendes Engagement sichtbar machen und andere zum Handeln inspirieren.Denn 2020 leben fast 25 Millionen Menschen in Deutschland, die die Teilung unddas mutige, Grenzen überwindende Engagement vor der Wiedervereinigung nichtselbst miterlebt haben: Wenn sich viele für eine Sache einsetzen, ist plötzlichalles möglich! In diesem Sinne schlägt die Hertie-Stiftung eine Brücke von 1989in die Zukunft, um für die deutsche Einheit zu begeistern, die Atmosphäre füreinen toleranten Umgang zu fördern und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zustärken. Es geht darum, der "Generation Grenzenlos" Mut zu machen, sich ihrenHerausforderungen in einem grenzenlosen Europa und in einer globalisierten Weltzu stellen."Erzähl uns Deine Geschichte" - unter diesem Motto fordert die Hertie-Stiftungauf der Website www.generation-grenzenlos.de zur Bewerbung mit einem kleinenVideo auf. Bis Ende Januar wählt eine Jury unter den Einsendungen diejenigenaus, die stellvertretend für ihre Generation ab Februar in wöchentlichenVideoporträts über ihre Ideen und Herausforderungen berichten und mit derCommunity ihre Erfahrungen teilen. Im Frühling lädt die Hertie-Stiftung die 30Porträtierten zu einem "Gather Together"-Camp ein und würdigt sie im Herbst miteiner feierlichen Veranstaltung in Berlin.Generation Grenzenlos im Überblick:www.generation-grenzenlos.deInstagram-Profil: GenerationGrenzenlos#GenerationGrenzenlosTrailer der Kampagne auf Youtube: https://youtu.be/5rG8XTcqtXkZeitplan:Bis 12. Januar 2020: BewerbungsphaseFebruar bis September 2020: Video- und Social-Media-KampagneFrühling 2020: Gather Together-Camp für die 30PorträtiertenHerbst 2020: Abschlussevent in BerlinPressekontakt:Dr. Claudia BeckerKommunikationGemeinnützige Hertie-StiftungGrüneburgweg 10560323 FrankfurtTel. +49 69 660 756 - 157BeckerC@ghst.dewww.ghst.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9400/4485492OTS: Gemeinnützige Hertie-StiftungOriginal-Content von: Gemeinnützige Hertie-Stiftung, übermittelt durch news aktuell