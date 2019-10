Bewerbungsphase um Deutschlands höchstdotierten bundesweiten Preis für Kinder- und Jugendbeteiligung startet: Jetzt mitmachen beim Deutschen Kinder- und Jugendpreis des Deutschen Kinderhilfswerkes

Berlin (ots) - Ab sofort sind Bewerbungen um den Deutschen Kinder-und Jugendpreis des Deutschen Kinderhilfswerkes möglich. Mit dieserAuszeichnung werden Projekte gewürdigt, bei denen Kinder undJugendliche beispielhaft an der Gestaltung ihrer Lebensweltmitwirken. Der Deutsche Kinder- und Jugendpreis ist mit insgesamt30.000 Euro dotiert und damit der höchstdotierte bundesweite Preisfür Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland. Partner sind dieDeutsche Fernsehlotterie und der Europa-Park in Rust. DieBewerbungsfrist endet am 31. Januar 2020, die Preisverleihung findetam 27. April 2020 im Europa-Park in Rust statt.Mit dem Deutschen Kinder- und Jugendpreis wirbt das DeutscheKinderhilfswerk im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention für einestärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen siebetreffenden Fragen und Belangen. Um ihre aktive Teilnahme zusichern, stellt das Deutsche Kinderhilfswerk Kinder und Jugendlichein den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Interesses. Nur so fühlensie sich ernst genommen, lernen Demokratie, setzen sich für andereein und werden auch als Erwachsene engagiert sein. Priorität hatdabei auch, die Kinder und Jugendlichen im Rahmen der Preisverleihungfür ihr Engagement zu würdigen und ihre Projekte einer breitenÖffentlichkeit vorzustellen.Vergeben wird der Preis in den Kategorien SolidarischesMiteinander, Politisches Engagement und Kinder- und Jugendkultur. DieGewinner des 1. Platzes jeder Kategorie erhalten ein Preisgeld inHöhe von 6.000 Euro. Außerdem wird es in jeder Kategorie eine lobendeErwähnung geben, die mit 3.000 Euro dotiert ist. Zusätzlich wird einProjekt mit dem Europa-Park JUNIOR CLUB Award ausgezeichnet, der miteinem Preisgeld von 3.000 Euro gewürdigt wird."Mit dem Deutschen Kinder- und Jugendpreis zeichnen wir dasEngagement von Kindern und Jugendlichen für ihre eigenen Rechte oderdie Rechte anderer aus. Gleichzeitig weisen wir darauf hin, wiewichtig die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist. Kinder undJugendliche, die sich selbst als aktiv gestaltend erfahren,beteiligen sich auch als Erwachsene eher an der Gestaltung desGemeinwesens. Mit der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wirdsomit ein wesentlicher Grundpfeiler unserer Demokratie gestärkt",sagt Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des DeutschenKinderhilfswerkes, zum Start der Bewerbungsphase.Die Bewerbung erfolgt online unter www.dkhw.de/bewerbung_2020.Dort sind weitere Informationen sowie Hinweise zum richtigenAusfüllen der Bewerbung aufgeführt. Die Vorhaben sollen bereitsbegonnen haben oder im letzten halben Jahr abgeschlossen worden sein.Für die Endauswahl werden je Kategorie sechs Projekte durch eineFachjury nominiert. Danach wird der Kinder- und Jugendbeirat desDeutschen Kinderhilfswerkes als Kinderjury die Preisträgerinnen undPreisträger ermitteln. Kinder und Jugendliche der Gewinnerprojektefür den Deutschen Kinder- und Jugendpreis werden zur Preisverleihungin den Europa-Park in Rust eingeladen und erhalten während derVeranstaltung die Möglichkeit, ihr Projekt direkt auf der Bühnevorzustellen. Außerdem wird von jedem Gewinnerprojekt sowie von denlobenden Erwähnungen ein Kurzfilm gedreht, der zur Vorstellung desEngagements dient.Weitere Informationen und Rückfragen:Uwe Kamp, PressesprecherTelefon: 030-308693-11Mobil: 0160-6373155Fax: 030-308693-93Mail: presse@dkhw.deInternet: www.dkhw.de und www.facebook.com/dkhw.deTwitter: @DKHW_deOriginal-Content von: Deutsches Kinderhilfswerk e.V., übermittelt durch news aktuell