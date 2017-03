Bewerbungsphase für VorbilderAkademie 2017 startet

Bonn (ots) - Jugendliche mit Migrationshintergrund aus ganzDeutschland können sich ab sofort für einen der begehrten Plätze invier VorbilderAkademien bewerben. Das teilte Bildung & Begabung, dasTalentförderzentrum des Bundes und der Länder, am Dienstag in Bonnmit. Bei dem kostenfreien Förderprogramm können rund 200 Jugendlichealler Schulformen und Herkunftskulturen jeweils eine Woche lang inden Ferien gemeinsam forschen und ihre Stärken entfalten.Die bundesweite VorbilderAkademie will Neunt- und Zehntklässlermit Migrationshintergrund gezielt fördern. ErfolgreichePersönlichkeiten mit Zuwanderungsgeschichte berichten von ihremWerdegang und machen Mut. Auch junge Flüchtlinge können sich über dasdeutsche Bildungssystem informieren sowie vielfältige Kurse undWorkshops besuchen.VorbilderAkademie NordVom 22. bis zum 29. Juli findet das Förderprogramm im Kiek in!Neumünster zum zweiten Mal im Norden Deutschlands statt. 48 Schüleraus Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen undSchleswig-Holstein können sich für einen der Plätze bewerben.Ermöglicht wird die Akademie durch drei Stiftungen - Accanto,ProDonare und die Reinhard Frank-Stiftung.VorbilderAkademie MitteEbenfalls vom 22. bis 29. Juli treffen sich 48 Schüler imhessischen Ilbenstadt zur VorbilderAkademie Mitte. Teilnehmen könnenJugendliche aus Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen,Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.VorbilderAkademie SüdErstmalig lädt Bildung & Begabung zusammen mit InfineonJugendliche aus Bayern vom 2. bis 9. September nach Amberg zurVorbilderAkademie Süd ein. Infineon fördert die Akademie im Rahmender Strategie "Integration durch Bildung" des Stifterverbandes.VorbilderAkademie Metropole RuhrDie VorbilderAkademie Metropole Ruhr realisiert Bildung & Begabungbereits zum fünften Mal gemeinsam mit der Stiftung Mercator. 48Schüler mit Migrationshintergrund aus Nordrhein-Westfalen erhaltenvom 21. bis 28. Oktober im Jugendhaus St. Alfrid in Essen die Chance,neue Themen für sich zu entdecken.Bei der Auswahl der Bewerber achten die Talententdecker vonBildung & Begabung vor allem auf Motivation und Engagement - undweniger auf die Schulnoten. Mehr Infos, ausführlicheKursbeschreibungen und alles Wichtige zur Bewerbung gibt es auf derWebsite der VorbilderAkademie (www.vorbilderakademie.de). DieBewerbungsfrist endet am 5. Mai.Redaktionen: Hörfunkbeitrag mit O-Tönen unter www.vorabs.deabrufbar.Über Bildung & BegabungBildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und derLänder. Wir entwickeln Modellprojekte für mehr Chancengleichheit inder Bildung. Unsere Wettbewerbe und Akademien helfen Jugendlichen,ihre Stärken zu entdecken - unabhängig davon auf welche Schule siegehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Wir bringen Experten aufFachtagungen zusammen und halten im Internet Informationen fürLehrer, Eltern und Schüler bereit. Bildung & Begabung ist eineTochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium fürBildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr istder Bundespräsident.www.bildung-und-begabung.deMedienkontakt Bildung und Begabung:Nikolaus Sedelmeier, Tel. 0228/95915-62E-Mail: presse@bildung-und-begabung.deOriginal-Content von: Bildung & Begabung gemeinn?tzige GmbH, übermittelt durch news aktuell