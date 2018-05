Bewerbungsphase für Ausbildungsjahr 2019 startet (FOTO)

Hamburg (ots) -Neun Ausbildungsgänge an drei Standorten Anzahl derAusbildungsplätze erhöht Bewerberportal: www.be-lufthansa.com/technikIn der Lufthansa Technik Gruppe beginnt das Ausbildungsjahr 2019schon jetzt. Über www.be-lufthansa-com/technik sind ab sofortBewerbungen für neun verschiedene Berufsbilder möglich. Aufgrundguter wirtschaftlicher Perspektiven des Unternehmens undaltersbedingter Fluktuation wird die Anzahl der Plätze im Vergleichzum Vorjahr deutlich erhöht. Ausgebildet wird an den StandortenHamburg, Frankfurt und München.Im Angebot sind die klassischen flugzeugbezogenen Berufe:Fluggerätmechaniker(innen) in den drei FachrichtungenInstandhaltungstechnik, Fertigungstechnik und Triebwerkstechnik sowieFluggerätelektroniker(innen) und die werkstattorientiertenElektroniker(innen) für Geräte und Systeme.Experten in Sachen Chemie könnten sich für die in Hamburgangebotene Ausbildung zum Oberflächenbeschichter(in) (Galvaniseur)interessieren. Lufthansa Technik ist eines der wenigen Unternehmen,das in diesem Fachgebiet ausbildet.Besonders begehrt sind traditionell die BerufeWerkzeugmechaniker(in) sowie Fachkraft für Lagerlogistik. Letztererwird als einziger aller Ausbildungsberufe an allen drei Standortenangeboten, da die Bedeutung der Logistik in derFlugzeuginstandhaltung immer stärker wächst. Zu diesem Thema werdenauch wieder Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistungengesucht."Unsere Ausbildungsplätze sind zumeist sehr schnell vergeben",sagt Kristin Bakonyi vom Personalmarketing der Lufthansa Technik. Sierät daher jungen Menschen, die konkretes Interesse an einerAusbildung haben, sich zügig zu bewerben. "Wer noch zwischenverschiedenen Ausbildungsberufen schwankt, findet im Bewerberportalwww.be-lufthansa.com/technik ausführliche Informationen, Videos und"Azubi-Tagebücher", so Bakonyi.Bewerber(innen) absolvieren zunächst einen kurzen Online-Test undwerden dann zu einem computergestützten Einstellungstest eingeladen.Nach erfolgreicher Absolvierung erfolgt als letzter Schritt eineEinladung zum persönlichen Kennenlernen. In einem Gespräch und einerpraktischen Übung stehen die Fähigkeiten, die Motivation und dastechnische Verständnis im Mittelpunkt. Wer auch hier beste Seitenzeigt, ist ab August 2019 Teil der Lufthansa Technik-Familie.Ab Juli werden auch wieder Bewerbungen für die dualen Studiengängein Kooperation zwischen Hochschulen und Lufthansa Technik möglichsein.Lufthansa Technik: Der Lufthansa Technik Konzern ist mit rund 35Tochter- und Beteiligungsunternehmen einer der weltweit führendenAnbieter flugzeugtechnischer Dienstleistungen. Mehr als 25.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für den internationalzertifizierten Instandhaltungs-, Herstellungs- undEntwicklungsbetrieb tätig. Das Angebot von Lufthansa Technik umfasstdas gesamte Service-Spektrum für Verkehrs- und VIP-/SpecialMission-Flugzeuge, Triebwerke, Komponenten und Fahrwerke in denBereichen digitale Flottenbetreuung, Wartung, Reparatur, Überholung,Modifikation, Ausstattung und Umrüstung sowie die Herstellung voninnovativen Kabinenprodukten.Mehr Informationen über Lufthansa Technik sind zu finden auf:www.lufthansa-technik.deTwitter: @LHTechnikFacebook: LufthansaTechnikGroupInstagram: LHTechnikLinkedIn: Lufthansa Technik AGYoutube: LufthansaTechnikGroupPressekontakt:Lufthansa Technik AGUnternehmenskommunikationWeg beim Jäger 19322335 Hamburg, GermanyTelefon +49-40-5070-3667Fax +49-40-5070-8534press.pr@lht.dlh.dewww.lufthansa-technik.com/aktuellSitz der Gesellschaft:Lufthansa Technik AG, HamburgRegistereintragung:Amtsgericht Hamburg HRB 56865Vorsitzender des Aufsichtsrats:Carsten SpohrVorstand:Dr. Johannes Bußmann(Vorsitzender)Constanze HufenbecherAntonio SchulthessDr. Thomas StügerOriginal-Content von: Lufthansa Technik AG, übermittelt durch news aktuell