Bewerbungsphase für 17. Walter-Masing-Preis der DGQ gestartet: Auszeichnung für Innovationen im Qualitätsmanagement

Frankfurt am Main (ots) -- Einzige Auszeichnung für personenbezogene Spitzenleistungen imQualitätsmanagement in Deutschland mit 10.000 Euro dotiert.- Förderpreis richtet sich an den akademischen Nachwuchs,Doktoranden sowie Fach- und Führungskräfte im Qualitätsbereich.- Einreichungen ab sofort möglich - Frist läuft bis 15. Mai 2020.Die Bewerbungsphase hat begonnen: Die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ)e. V. schreibt zum 17. Mal den Walter-Masing-Preis für Innovationen imQualitätsmanagement aus. Die einzige Auszeichnung, die in Deutschland fürpersonenbezogene Spitzenleistungen zu Qualitätsthemen vergeben wird, ist mit10.000 Euro dotiert. Der Förderpreis für Qualitätsmanagement richtet sich an denakademischen Nachwuchs (Diplomanden bzw. Masterstudierende), Doktoranden sowieFach- und Führungskräfte aus Organisationen, die sich fachlich neuen Themenwidmen. Bewerber können ihre Unterlagen bis zum 15. Mai 2020 bei der DGQeinreichen. Die Verleihung findet während des DGQ-Qualitätstages im November2020 statt.Der Preis ist nach dem verstorbenen DGQ-Ehrenvorsitzenden Walter Masing benannt,der die Geschichte des Qualitätsmanagements in Deutschland maßgeblich geprägthat. Mit dieser Auszeichnung fördert die DGQ den Qualitätsgedanken und folgtdamit ihrem Auftrag als zentrale deutsche Qualitätsgesellschaft. DerWalter-Masing-Preis motiviert die Teilnehmer dazu, sich mit innovativen Ideenund Erkenntnissen aus dem Qualitätsmanagement in Theorie und Praxisauseinanderzusetzen und erworbenes Wissen der Allgemeinheit zugutekommen zulassen.Bei dem Wettbewerbsbeitrag muss es sich um eine eigens für diesen Preisverfasste Ausarbeitung eines Themas aus dem Qualitätsbereich handeln. Die Arbeitkann in deutscher oder englischer Sprache sowie entweder in digitaler Form (wirdpräferiert) oder als schriftliche Ausfertigung (sechs Exemplare) eingereichtwerden. Über den Wettbewerbssieg entscheidet ein fünfköpfiges Preiskuratorium.Erwartet werden neue Ideen und Erkenntnisse, die eine thematische Nähe zuaktuellen Ansätzen von Qualitätsmanagement und -sicherung deutlich werdenlassen. Die Ausarbeitung kann eine selbständige Forschungs- undEntwicklungsarbeit sein oder in der Darstellung einer richtungsweisendenpraktischen Lösung bestehen. Die Arbeit selbst sollte 30 Textseiten nichtüberschreiten. Anlagen beispielsweise in Form von Umfrageergebnissen oderTabellen sind in angemessenem Umfang zulässig. Für die von dem Preiskuratoriumbewerteten eingereichten Arbeiten gelten Kriterien wie Originalität undInnovationsgrad, theoretische und / oder praktische Auseinandersetzung mit demThema sowie die Sichtbarkeit und Außenwirkung.Nähere Details gehen aus der Richtlinie für die Verleihung des FörderpreisesQualität hervor, die auf der Internetseite www.walter-masing-preis.de eingesehenwerden kann.Über die DGQDie Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) unterstützt Unternehmen dabei, mithochwertigen Produkten und Dienstleistungen erfolgreich am Markt zu bestehen.Als zentrale, deutsche Qualitätsgesellschaft ist die DGQ erster Ansprechpartnerfür Qualität, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Das einzigartigeNetzwerk der DGQ vereint über 6.000 Qualitätsexperten in mehr als 4.000Unternehmen aller Größen und Branchen. Berufseinsteiger, Fachexperten undManager nutzen den direkten Erfahrungsaustausch in deutschlandweit über 70Regional- und Fachkreisen. Das DGQ-Netzwerk bietet die vielseitigste undumfassendste Plattform zum Austausch von Wissen, Praxiserfahrungen und Trendsrund um qualitätsrelevante Themen. Die DGQ engagiert sich in nationalen undinternationalen Initiativen, Partnerschaften, Gremien zur Gestaltung zentralerNormen sowie Innovations- und Forschungsprojekten. Mit rund 300 Trainern und1.000 praxisbezogenen Trainings stellt die DGQ ein breites Weiterbildungsangebotzur Verfügung und erteilt im Markt anerkannte Personenzertifikate. Sie trägtwirkungsvoll dazu bei, "Qualität Made in Germany" als Erfolgsprinzip inWirtschaft und Gesellschaft zu verankern. Dabei sichert die DGQ bestehendesKnow-how. In einer Welt der Transformation entwickelt sie zudem neueQualitätsansätze für die Zukunft.