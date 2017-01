Bewerbungsfrist endet bald: Wer wird närrischer Ohrwurm 2017? / Fastnachtsmusiker können bis 5. Februar am Wettstreit teilnehmen (FOTO)

Stuttgart (ots) -Jetzt aber schnell! Alle Narrenvereine, Musikkapellen,Guggenmusiker und Partybands haben noch bis 5. Februar Zeit, ihreBewerbung für den "Närrischen Ohrwurm 2017" einzureichen. Wichtig istdabei: Ein guter "Ohrwurm" ist handgemacht und lädt zum Tanzen undMitsingen ein. Coversongs sind tabu, ebenso Playback und technischeEffekte. Wer mitmachen möchte, bewirbt sich bei dem Wettbewerb vonSüdkurier und SWR Fernsehen mit einer Hörprobe auf MP3, CD oder DVDbeim SÜDWESTRUNDFUNK unter SWR.de/fastnacht. Die Postanschrift lautetSWR Fernsehen, Närrischer Ohrwurm, 70150 Stuttgart. Eintrittskartenfür das Finale in der Stadthalle in Singen (Hohentwiel) am Sonntag,26. Februar 2017, sind ab sofort bei der Tourist Information Singen,bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie im Internet unterstadthalle-singen.de ab 6 Euro (zzgl. Gebühren) erhältlich.Ermäßigungen sind möglich.Promi-Jury und Zuschauer wählen den Gewinner Auf dem Weg zum"Närrischen Ohrwurm 2017" gilt es zunächst, mit der eingesandtenHörprobe eine fachkundige Jury zu überzeugen. Wem das gelingt, dersteht am Sonntag, 26. Februar 2017, auf der Bühne in der Stadthallein Singen (Hohentwiel) und spielt seinen Fastnachtshit vor großemPublikum. Das SWR Fernsehen überträgt den Wettstreit ab 16 Uhr zweiStunden lang live. Ausschlaggebend für den Sieg ist das Votum derZuschauer. Mit Unterstützung von SWR Moderatorin SonjaFaber-Schrecklein und einer ausgewählten Promi-Jury stimmt dasPublikum via TED ab, wer "Närrischer Ohrwurm 2017" wird.Die Promi-Jury - Experten für Schlager, Schauspiel undEntertainment Wenn sich jemand mit Guter-Laune-Musik auskennt, dannist das die Sängerin und Musikerin Alexandra Hofmann, die gemeinsammit ihrer Schwester Anita seit 27 Jahren im Musikgeschäft unterwegsist. Seit 2012 als "Anita & Alexandra Hofmann" mit modernenPop-Schlagern wie "S.O.S." oder "Piraten der Nacht" aus ihremaktuellen Album "100.000 Volt" (2015). Auch die Schauspielerin undFallers-Darstellerin Ursula Cantieni gehört schon lange zur"Närri-scher-Ohrwurm"-Jury. Die Schauspielerin ist bestens bekanntaus der Fernsehserie "Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie", in dersie seit 1994 die Hauptrolle der Johanna Faller spielt. Auf der Bühnesteht sie bereits seit 1978, unter anderem bei der WürttembergischenLandesbühne in Esslingen am Neckar und am Stadttheater Konstanz. Dasdritte Jurymitglied ist der Sänger und Entertainer Hansy Vogt, derseine Bühnenkarriere 1987 mit der Band "Feldberger" begann, seit 1994als Moderator beim SWR arbeitet und unter anderem auch als Comedian("Frau Wäber") und Bauchredner auftritt. Als Jury-Mitglied beim"Närrischen Ohrwurm 2017" darf er, ebenso wie seine beiden anderenJury-Kolleginnen, die Auftritte der Fastnachtsmusiker beurteilen -stimmberechtigt ist allein das Publikum und die Zuschauerinnen undZuschauer.Der Preis: Video, CD oder FotoshootingWer als Sieger aus dem musikalischen Fastnachtswettbewerbhervorgeht, darf sich nicht nur "Närri-scher Ohrwurm 2017" nennen,sondern auch aus verschiedenen Preisen wählen: einerVideo-Produktion, einer CD-Studio-Produktion in den Hörfunkstudiosdes SWR oder einem professionellen Fotoshooting beim Südkurier. Imletzten Jahr gewannen "Brauni und die Eschbenhansel" aus Geisingenmit "Fasnät wie's jeder mag" den närrischen Wettstreit. Ob Gewinneroder nicht, eines ist klar: Wer beim "Närrischen Ohrwurm 2017" dabeiist, macht seinen Fastnachts-Hit weit über die Grenzen seinerGemeinde hinaus bekannt.Pressekontakt: Marion Erös, Tel. 0711/929-14296,marion.eroes@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell