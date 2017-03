Bewerbungen zur Teilnahme an der Alija Izetbegovic Internationalen Wissenschaftsolympiade der Gemeinde Çekmeköy werden entgegengenommen

Istanbul (ots/PRNewswire) -Im Jahr 2016 widmete die Gemeinde Çekmeköy die InternationaleWissenschaftsolympiade dem Nobelpreisträger und Wissenschaftler AzizSancar. 2017 bezeugt die zweite Wissenschaftsolympiade AlijaIzetbegovic ihre Achtung.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/475869/Science_Festival_Logo.jpg )Technologie schreitet heutzutage in einem noch nie dagewesenenTempo voran. Es ist unbestritten, dass sich dieses Wachstumununterbrochen fortsetzen wird. Die Gemeinde Çekmeköy beabsichtigtdurch die Wissenschaftsolympiade auf bescheidene Weise die Jugend imBereich Wissenschaft zu fördern und damit mehr wissenschaftlicheStudien und Projekte sowohl auf nationaler als auch aufinternationaler Ebene begrüßen zu können. Die Alija IzetbegovicInternationale Wissenschaftsolympiade will dafür sorgen, dass einejüngere Generation ein internationales Zusammenwirken in denBereichen Wissenschaft, Technik und Innovation entwickelt.Dementsprechend werden Projekte, die von Schülern aus weiterführendenSchulen entworfen wurden, im Rahmen der InternationalenWissenschaftsolympiade präsentiert. In Zusammenarbeit mit vielenUniversitäten aus Europa, Asien und den USA richtet sich derWettbewerb an Schülerinnen und Schüler aus Highschools und derenEntsprechungen auf der ganzen Welt. Der Wettbewerb ist von mehrerenUniversitäten akkreditiert und bietet sich platzierenden Schülerinnenund Schülern zudem eine einmalige Gelegenheit, dieBildungsmöglichkeiten an diesen Universitäten in Anspruch zu nehmen.GESAMTPREISGELD VON 96.000 TL FÜR 15 PROJEKTEBewerbungen in den Kategorien "Forschung", "Technologie" und"Energieeffizienz" werden bis zum 21. April 2017 entgegengenommen.Die Schülerinnen und Schüler können ihre Projekte überhttp://www.icatmakinesi.com und http://www.scienceatturkey.comhochladen. Auf diesen Seiten sind detaillierte Informationen zurTeilnahme verfügbar. Die finale Ausstellung der Projekte wird vom 18.bis 19. Mai 2017 im Marma Hotel in Istanbul stattfinden. Projekte,die es bis in die finale Ausstellung schaffen, werden von einer Jurybewertet. Pro Kategorie werden die Top-5-Projekte ausgewählt. 15.000TL gehen an die Gewinner jeder Kategorie, 10.000 TL an dieZweitplatzierten, 5.000 TL an die dritten Plätze und 1.000 TL andiejenigen, die die vierten bis fünften Plätze belegen. DasGesamtpreisgeld beträgt 96.000 TL.EINE PREISVERLEIHUNGSZEREMONIE IM STIL EINES JUGENDFESTIVALSDie Preisverleihung für die Alija Izetbegovic InternationaleWissenschaftsolympiade ist für den 20. Mai anberaumt. Für diemusikalische Unterhaltung wird der bekannte Popsänger Mustafa Cecelisorgen. Die Preisverleihung wird voraussichtlich imHaliç-Konferenzzentrum unter der Teilnahme von Präsident Recep TayyipERDO?AN stattfinden.Website: http://www.scienceatturkey.comhttp://www.youtube.com/watch?v=LBhd7UFMScY&feature=youtu.bePressekontakt:+90-542-2415753E-Mail: cemmutlumail@gmail.comOriginal-Content von: Cekmekoy Municipality, übermittelt durch news aktuell