Bewerbungen werden durch digitale Tools immer verwechselbarer

Berlin (ots) - Personalabteilungen sind zunehmend überfordert beider Kandidatenauswahl / Personalmarketing-Experte der Datev rät zumehr Authentizität bei der StellensucheBerlin, 31. Juli 2018 - Die vielen digitalen Helfer im Internetführen zu einer dramatischen Vereinheitlichung undLebenslauf-Optimierung der Bewerbungen und machen es den Unternehmenzunehmend schwer, geeignete Kandidaten für die ausgeschriebenePosition auszuwählen. Auf diese Folgen der diversen im Internetverfügbaren Vorlagen für Lebensläufe und Anschreiben weist derPersonalmarketing-Experte Stefan Scheller beim IT-Dienstleister Datevin einem Beitrag für das Business-Lifestyle-Magazin 'Business Punk'für das Dossier "Human Resources" hin (Ausgabe 4/2018, EVT 2.August). So beklagt Scheller vor allem, dass in Personalabteilungenhäufig unzureichend eignungsdiagnostisch ausgebildete Mitarbeitertätig sind, die mit der algorithmischen Aufrüstung auf Bewerberseiteüberfordert sind. "Denen fällt es zunehmend schwerer, aus demEinheitsbrei der Bewerbungsunterlagen auf die tatsächlichePersönlichkeit eines Kandidaten zu schließen."Um aus der Menge sich ähnelnder Bewerbungsunterlagenhervorzustechen, rät Scheller bei der eigenen Bewerbung mehr aufAuthentizität zu achten. Zwar sei es prima, wie der Aufwand bei derErstellung durch die digitalen Hilfsangebote schrumpfe, allerdingsgelte das auch für die Aussagekraft der Unterlagen. Scheller warntBewerber insbesondere davor, dem verlockenden digitalen Ansatz derLebenslauf-Optimierung zu erliegen. Als Beispiel führt er diecloudbasierte Version von Microsoft Word an, die erkennt, wenn jemandeine Bewerbung schreibt und durch Interaktion mit demKarriere-Netzwerk Linkedin bei der Erstellung der Unterlagen hilft,die sich an Profilen von High Potentials orientieren und auf dortausgeschriebene Stellen zugeschnitten sind.Für den Datev-Personalmarketing-Experten hat die Bewerbungs-Showmit den diversen digitalen Helfern für Bewerber und Unternehmen einentraurigen Höhepunkt erreicht, aber gewiss nicht ihren Endpunkt. "DasWettrüsten wird weitergehen", ist er sich sicher.