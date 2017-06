Bewerberabsagen ausschließen / Mit konsequenter Personalsuche noch erfolgreicher werden (FOTO)

Offenbach am Main (ots) -In Zeiten überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstums haben esPersonalchefs immer schwerer, Stellen zu besetzen. Das Buhlen um dieGunst der Bewerber hat längst auch bei den Ausbildungswilligenbegonnen. Wie kommen Unternehmen an die optimalen Kandidaten heran?Eine Fallstudie.Ein Maschinenbau-Unternehmer aus Karlsruhe ist enttäuscht. DerKandidat, der noch im Vorstellungsgespräch so überzeugend auf ihnwirkte, hat abgesagt. Wenn langwierige Auswahlprozesse am Ende dochkein Ergebnis bringen, ist das ärgerlich. Zeit, Geld und Ressourcensind verschenkt und die Stelle doch nicht besetzt. Die Konsequenzscheint logisch. Das Auslagern der Personalauswahl hat sich inDeutschland längst etabliert.Der Karlsruher Unternehmer kontaktiert diverse Headhunter. IhreVorgehensweise lässt er sich genau erklären. Schließlich will derUnternehmenslenker nicht die sprichwörtliche Katze im Sack kaufen."Welche Fragen haben Sie Ihren Bewerbern bisher gestellt?", willeiner der Headhunter wissen. "Haben Sie den Bewerber nach seinemberuflichen Werdegang gefragt und damit die Punkte IhrerAusschreibung abgehakt?" Die Antwort ist klar: "Ja". So machten esdie meisten Personalchefs und Unternehmenslenker, kontert derHeadhunter. Das sei aber zu wenig. Wie wolle man einen Menschen inallen seinen Facetten begreifen, wenn man sich auf seine beruflicheEntwicklung beschränke? Der Beruf sei zwar ein Bestandteil einerPerson, aber lange nicht alles, was sie ausmache.Das Hauptaugenmerk liegt nicht auf den ZeugnissenDer Personalberater macht den Unternehmer hellhörig, denn er gehtanders vor. Ihn interessiert, ob der Bewerber tatsächlich zur Stellepasst, die ausgeschrieben ist. Er nennt ein Beispiel: Ein Hoteliersucht eine Fachkraft für den Empfang. Die Ausbildung zumHotelfachmann beinhaltet neben den Stationen Küche und Service auchdie Erfordernisse am Empfang. Zur optimalen Stellenbesetzung solleder Hotelier trotzdem nicht allein das Abschlusszeugnis betrachten.Wichtig seien ebenso die soziale und emotionale Kompetenz. DieEmpfangskraft sei das Gesicht des Hauses. Der Mensch trage maßgeblichzum wirtschaftlichen Erfolg des Hotels bei.Bei der Auswahl gehe es um die richtigen Fragen. "Wer sorgsamfragt, erfährt viel", erläutert der Personalberater. Und dierichtigen, offenen Fragen förderten Charaktereigenschaften, Visionenund die private Seite des Bewerbers zutage. DerMaschinenbau-Unternehmer legt den Auswahlprozess gerne in die Händedes erfahrenen Headhunters. Wenn alles nach Plan läuft, dann bestehtdie Zusammenarbeit für die kommenden Jahre.Über people growDie people grow Personalberatung mit Sitz in Offenbach ist seit2013 erfolgreich in der exklusiven Personalberatung von technischenFach- und Führungskräften. 13 Jahre Beratererfahrung und sein Gespürfür fachliche Anforderungen und Menschen zeichnen den InhaberGeorgios Papanikolaou aus. people grow arbeitet auf Basis vonExklusivverträgen und vermittelt Ingenieure, die optimal zumAuftraggeber passen.Pressekontakt:Georgios PapanikolaouBerliner Straße 22363067 Offenbach a. M.g.papanikolaou@people-grow.comTel.: 069 153 227 350www.people-grow.comOriginal-Content von: people grow Personalberatung, übermittelt durch news aktuell