Bewerber küren beste Online-Jobbörsen / Nutzerbefragung Jobbörsen-Kompass wertet mehr als 41.000 Bewertungen aus und veröffentlicht Ergebnisse auf der TalentPro in München

Bad Soden (ots) - Wer sind die besten Online-Jobbörsen inDeutschland? Mehr als 41.600 Bewerber haben die hiesigenStellenportale in den wichtigsten Kategorien bewertet. Das Ergebnis:Bei den Generalisten-Jobbörsen landete StepStone auf Rang 1, gefolgtvon Indeed und meinestadt.de. Bei den Spezialisten, also den Portalendie sich an eine bestimmte Kandidatengruppe richten, landete dieBerufsstarter-Jobbörse von Staufenbiel auf der ersten Position undverwies jobvector sowie Absolventa auf die Plätze 2 und 3. Bei denJobsuchmaschinen schnitt schließlich Kimeta am besten ab. DieGewinner der deutschlandweit umfangreichsten Nutzerbefragung zurQualität von Jobbörsen wurden offiziell am 13. März auf der TalentProin München ausgezeichnet.Der seit 2016 veröffentlichte Jobbörsen-Kompass berücksichtigt dieNutzerzufriedenheit, die Suchqualität sowie dieWeiterempfehlungsquote der einzelnen Job-Seiten und zieht zudem derenmonatliche Reichweite in Betracht. Er hat das Ziel,Personalabteilungen die Entscheidung für die richtige Jobbörse zuerleichtern und Bewerbern eine unkomplizierte, weil zeitökonomischeJobsuche zu ermöglichen. Derzeit sind mehr als 1.100 Jobbörsen inDeutschland aktiv - kein anderer Arbeitsmarkt verzeichnet eine derarthohe Zahl an Anbietern. Mit mehr als 100 Millionen Besuchen monatlichsind sie zudem so viel besucht wie nie zuvor.Die besten Spezialisten-Jobbörsen für MangelberufeNeben den Generalisten und Spezialisten ermittelt dieNutzerbefragung auch die besten Anbieter je nach Berufsgruppe.Interessant dabei die Ergebnisse für die Berufe, die vielfach alsMangelprofile bezeichnet und deshalb dem allseits diskutiertenFachkräftemangel zugeordnet werden. So wurde StepStone beispielsweisevon IT-Spezialisten und Ingenieuren am besten bewertet, währendNaturwissenschaftler primär mit jobvector zufrieden sind. Die jungenBerufsstarter der Generation Y und Z hingegen vertrauen in ersterLinie auf Staufenbiel, wenn es um den Beginn ihrer Karriere geht.Blue-Collar-Anbieter holen aufEine klare Tendenz sehen die Betreiber des Jobbörsenkompass indeshinsichtlich der Entwicklung von Jobbörsen für den sogenanntenBlue-Collar-Arbeitsmarkt, dem Nichtakademiker zuzuordnen sind. "DerMarkt der Online-Jobbörsen war lange fast ausschließlich aufAkademiker zugeschnitten. Das hat sich nun nachweislich geändert. Diebeiden führenden Anbieter für das Blue-Collar-Segment, meinestadt.deund mobileJob.com, sind beide in den Top-Ten der besten Jobbörsenangekommen und verzeichnen eine sehr stark ansteigende Anzahl anBewertungen - ein Zeichen für deren steigende Nutzung durchBewerber", so Gerhard Kenk, Initiator und Betreiber desJobbörsen-Kompass.Die Umfrage-Ergebnisse des Jobbörsen-Kompass auf einen Blick:Generalisten-JobbörsenPlatz 1: StepStonePlatz 2: meinestadt.dePlatz 3: IndeedSpezialisten-JobbörsenPlatz 1: Staufenbiel InstitutPlatz 2: jobvectorPlatz 3: AbsolventaJobsuchmaschinenPlatz 1: KimetaPlatz 2: Jobbörse.dePlatz 3: JobrapidoJobbörsen für das Berufsfeld ITPlatz 1: StepStonePlatz 2: Staufenbiel InstitutPlatz 3: T5-KarrierePortalJobbörsen für das Berufsfeld IngenieurePlatz 1: StepStonePlatz 2: StaufenbielPlatz 3: T5-KarrierePortalZielgruppe WirtschaftswissenschaftenPlatz 1: StepStonePlatz 2: Staufenbiel InstitutPlatz 3: Xing StellenmarktJobbörsen für das Berufsfeld NaturwissenschaftenPlatz 1: jobvectorPlatz 2: T5-KarrierePortalPlatz 3: StepStoneJobbörsen für Studenten, Absolventen und Young ProfessionalsPlatz 1: StaufenbielPlatz 2: UNICUMPlatz 3: ABSOLVENTAÜber den Jobbörsen-KompassDer Jobbörsen-Kompass ist ein Bewertungsportal fürOnline-Jobbörsen im Internet. Unter www.jobboersen-kompass.de bringendie hier gesammelten Kandidaten- und Arbeitgeber-Bewertungen Licht indas Dunkel der richtigen Jobbörsen-Auswahl für Arbeitgeber undJobsucher. Angelegt als Dauerumfrage ist es das erklärte Ziel desPortals für mehr Transparenz in einem manchmal schwer überschaubarenMarkt zu sorgen. Betreiber und Initiator des Jobbörsen-Kompass istCrosswater-Job-Guide, eines der meist gelesenen HR-Fachportale imInternet. Die Teilnahme an diesen Umfragen dauert jeweils nichtlänger als drei bis fünf Minuten und ist unterwww.jobboersen-kompass.de/arbeitgeber-umfrage beziehungsweisewww.jobboersen-kompass.de/bewerber-umfrage erreichbar.Pressekontakt:STAMMPLATZ KommunikationSascha TheisenTelefon 0175/2453512E-Mail: theisen@stammplatz-kommunikation.deOriginal-Content von: Jobbörsen-Kompass, übermittelt durch news aktuell