Bewerber fordern Stellenanzeigen mit Gehalt

Berlin/Düsseldorf (ots) - Die Vergütung ist neben demAnforderungsprofil aus Bewerbersicht das wichtigste Element einerStellenanzeige - fehlt aber fast immer. Eine Analyse desKlick-Verhaltens von mehr als 150.000 Fach- & Führungskräften aufStellenanzeigen ergab, dass eine Gehaltsangabe die Anzahl derBewerbungen um 20% steigert. Doch es gibt statistisch signifikanteUnterschiede zwischen den verschiedenen Berufsgruppen, wie die Datenvon Zalvus und Gehaltsreporter.de zeigen.20% mehr Bewerbungen durch GehaltsangabeBisher ist es in Deutschland - im Gegensatz zu anderen Ländern inEuropa - eher selten, in Stellenanzeigen über die Bezahlung derStelle zu informieren. Ausnahmen bilden gegenwärtig nur besondersgesuchte Profile wie z.B. Software-Entwickler. Mit Plattformen wieGoogle Jobs und dem zunehmenden Fachkräftemangel könntenGehaltsangaben in Stellenanzeigen aber auch bei uns bald zum Musswerden. Die Vorteile sind klar nachweisbar: Eine Stellenanzeige mitGehaltsangabe generiert im Schnitt ca. 20% mehr Bewerbungen als ohne.Vertrieb und Produktion wollen Gehälter wissenWenig überraschend: Für Vertriebler ist die Gehaltsangabe amWichtigsten (fast 30% höhere Klickzahlen) im Vergleich zumDurchschnitt in der DACH-Region. Auch für Angestellte in Produktionund Instandhaltung ist das Gehalt das wichtigste Merkmal einerAusschreibung (ca. 23% erhöhtes Interesse). Da sie beiunterschiedlichen Arbeitgebern meist ähnliche Arbeitsbedingungenvorfinden, ist das Plus an Vergütung oft ausschlaggebend(Direkt)Vertrieb: +28,1%Ingenieurwesen: +10,9%IT & Entwicklung: +4,1(Projekt-) Leitung: -11,2%Assistenz & Administration: -13,7%Produktion & Instandhaltung: +23,1%HR & Marketing: -5,2%Beratung & Consulting: +13,3%Mindestgehalt ist ein sinnvoller Anfang64% der Bewerber wünschen sich zumindest die Angabe einesMindestgehalt, um zu erkennen, ob sich der Bewerbungsaufwand lohntbzw. die Stelle auch zur eigenen Qualifikation und dem Marktwertpasst. Das seit dem 22. Mai verfügbare "Google for Jobs" belohnt eineGehaltsindikation beispielsweise mit besserer Sichtbarkeit bzw.besserem Ranking.Pressekontakt:Zalvus GmbH:Florian Burchettflorian.burchett@zalvus.com+493020648341Gehaltsreporter GmbH:Dr. Olaf Pätzolaf.paetz@gehaltsreporter.de+4921197533384Studie: https://zalvus.com/go/tub825Original-Content von: Gehaltsreporter GmbH, übermittelt durch news aktuell