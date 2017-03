Berlin (ots) -Den Bewerber an sich gibt es nicht, ebenso wenig wie dieBewerbungserfahrung - je nach Typ und Vorerfahrung lösen die Prozessevöllig unterschiedliche Emotionen aus. Das ist das Ergebnis einerStudie, die in Zusammenarbeit mit softgarden von Prof. Dr. ManfredSeifert durchgeführt wurde. Der Ethnologe stellt aber nach 100Tiefeninterviews zugleich fest, dass sich aktuell ein "Großteil derBewerber im Lauf der Bewerbung unangemessen behandelt fühlt".100 TiefeninterviewsSeifert ist Professor am Institut für EuropäischeEthnologie/Kulturwissenschaft der Philipps-Universität Marburg undSprecher der Kommission "Arbeitskulturen" in der DeutschenGesellschaft für Volkskunde. Für die Studie haben der Ethnologe undsein Team Ende 2016 100 telefonische Tiefeninterviews mitBewerberinnen und Bewerbern durchgeführt.Bewerbung als Schwellenmoment"Das Thema "Bewerbung" hat für Europäische Ethnologen seinenbesonderen Reiz", sagt Professor Seifert. "Das ist einSchwellenmoment, in dem die Bewerber Anschluss oder Fortsetzung aufdem Arbeitsmarkt suchen. Da spielen technische oder juristischeRahmenbedingungen ebenso eine Rolle wie die Verhältnisse auf denArbeitsmärkten. Menschen setzen sich besonders intensiv mit ihrenpersönlichen Herausforderungen, aber auch mit Wünschen an dieArbeitswelt auseinander", berichtet Seifert."Die Bewerbungserfahrung" gibt es nichtProfessor Seifert hat eine Vielzahl verschiedener Stimmungslagenbei seinen Gesprächspartnern identifiziert. Da gibt es dieselbstsicheren Macher mit Nehmerqualitäten und hohen Ansprüchen, diesich auf die mit der Bewerbung verbundenen Veränderungen freuen undeher optimistisch gestimmt sind neben solchen, die starkeEmpfindungen von Machtlosigkeit oder Sorge durchleben. Bei einigenBewerbern kommt im Lauf des Verfahrens die ganze Bandbreite derGefühle vor. Als "schwankend, schwankend, immer sehr schwankend"bezeichnete eine Interviewpartnerin ihre Gefühle imBewerbungsverfahren, andere vergleichen die Bewerbungsemotionen miteiner "Achterbahnfahrt".Starker Wunsch nach persönlichem KontaktIn den Bewerbungsverfahren schätzen die Befragten vor allem denpersönlichen Kontakt zum potenziellen Arbeitgeber. Dazu gehört aucheine transparente und schnelle Abwicklung des Auswahlverfahrens sowiedie Möglichkeit, bei einer Absage ein auf die Qualität der eigenenPerformance eingehendes Feedback zu bekommen. "Dies wird oftmals mitdem Wunsch verbunden sich verbessern zu können", sagt ProfessorSeifert.Wie eine Ware behandeltViele Interviewpartner empfinden den Umgang von Arbeitgebern mitInteressierten als unangemessen oder gar respektlos. Dabei spielenvor allem die "gefühlt" zu lange Dauer des Prozesses eine Rolle,ebenfalls die Enttäuschung darüber, oft gar keine Rückmeldungen oderlediglich einen Zwischenstand zu bekommen oder automatisierteStandardabsagen zu erhalten. Bewerber wiesen im Gespräch mit denEthnologen immer wieder darauf hin, nicht menschlich, nichtindividuell behandelt worden zu sein: "Also man bewirbt sich ja alsPerson, als Mensch und ich werde aber eigentlich behandelt als eineWare, die auf amazon.de angeboten wird," so eine Interviewpartnerin.Hohe Ansprüche bei den JungenMit steigender Bewerbungserfahrung werden Bewerber offensichtlichetwas gelassener im Umgang mit standardisierten Absagen und ähnlichenPhänomenen im Massenprozess Bewerbung. Professor Seifert hat aberauch einen Typus des jungen Berufseinsteigers beobachtet, der überkeine tieferen Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt verfügt und zugleichein stark auf Persönlichkeitsbildung, Eigenverantwortlichkeit undLebensfreude fokussiertes Arbeitsverständnis mitbringt. "Hier dürftengewisse Inkongruenzen zwischen Erwartung und Realität imBewerbungsverfahren wie im späteren Berufsalltag programmiert sein,"sagt Seifert.Quantitative UmfrageDen Interviews ging eine quantitative, im Sommer und Herbst 2016von softgarden durchgeführte Online-Umfrage voraus, an der rund 3.500Bewerberinnen und Bewerber teilnahmen. Für 84,3% der Befragten wardie Bewerbung mit "starken Gefühlen" verbunden. Die Teilnehmerverglichen die Bewerbung als Lebenssituation mit Partnerschaft undPartnersuche oder auch mit Prüfungsszenarien. Studienfazit zumDownloadStudie zum DownloadDie Ergebnisse der Interviewanalysen wie auch der quantitativenUmfrage stehen als E-Book zum Download unterhttps://www.softgarden.de/studien zur Verfügung. Das E-Book zu denInterviews enthält neben einen Management Summary der Analyse auchein Interview mit Professor Seifert zum pragmatischen Nutzen derethnologischen Methode.Über Professor SeifertProf. Dr. Manfred Seifert ist seit 2013 Professor am Institut fürEuropäische Ethnologie/Kulturwissenschaft an der Philipps-UniversitätMarburg. Seifert hat Volkskunde, Geschichte und Psychologie an denUniversitäten Passau, Wien und Tübingen studiert. Vor 2013 war er alsAssistent und Oberassistent am Lehrstuhl für Volkskunde an derUniversität sowie als Bereichsleiter für Volkskunde am Institut fürSächsische Geschichte und Volkskunde e.V. in Dresden tätig. SeineForschungsschwerpunkte sind Technikkultur, Arbeitskulturen,Biografieforschung, Kulturpolitik des Nationalsozialismus, Prozesseder Kulturvermittlung (Symbole, interkulturelle Kommunikation,Globalisierung) und Gesellschaftlicher Wertewandel.Über softgarden e-recruiting GmbHDie E-Recruitingplattform softgarden bietet technisch zeitgemäßeLösungen im E-Recruiting, die Mediengewohnheiten und Perspektiven vonKandidaten integrieren. Als größter Spezialist fürE-Recruitinglösungen in Europa entwickelt softgarden permanentinnovative Angebote zur Candidate Experience und zum Active Sourcing:Im softgarden Network sammeln sich hoch qualifizierte Bewerber, dieaktuell aktiv nach einem neuen Job suchen und von Unternehmen allerGrößen und Branchen zum Bewerben aufgefordert werden. Mit demsoftgarden Bewerbermanagementsystem wickeln HR-Abteilungen ihreRecruitingprozesse professionell ab. 