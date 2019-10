Bewegungsschmerzen früher und heute: So geht die Generation 60plus damit um (FOTO)

München (ots) -- Aktuelle Voltaren-Studie zeigt: Die Generation 60plus setzt sichheute bewusster mit ihrem Körper auseinander als noch vor 20Jahren in ihren Vierzigern- Vertrauen in rezeptfreie Produkte aus der Apotheke um 22 %gestiegen- Bewährt seit 20 Jahren: Heute ist Voltaren bei knapp 80 % derBefragten, die schmerzlindernde Cremes und Gele nutzen, dasSchmerzmittel Nr. 1Ende der 90er steckte das Internet noch in den Kinderschuhen. WhatsApp- undFacebook-Gruppen zu Themen wie Gesundheit, Achtsamkeit, Ernährung oder Fitness:unbekannt. Heute sind Gesundheit, Achtsamkeit & Co. Trendthemen in Onlineforenund den Medien. Und wir sind so aktiv, vernetzt und informiert wie nie zuvor.Das gilt auch für die Generation 60plus: Allein in den vergangenen zehn Jahrenhat sich der Anteil der Internetnutzer unter den Ü-65-Jährigen mehr alsverdoppelt. Yoga-Kurse für Ältere boomen ebenso wie sanfter Sport: Soverzeichneten Fitnessstudios hierzulande allein in den vergangenen vier Jahreneinen Zuwachs von 20 % bei den Best Agern.Eine aktuelle Studie im Auftrag von Voltaren in Zusammenarbeit mit Statistazeigt: Auch der Umgang mit Schmerzen hat sich in der Altersgruppe 60plus in denvergangenen 20 Jahren verändert. Betroffene setzen sich mit ihrem Körper unddessen Signalen ganzheitlicher auseinander als noch vor 20 Jahren. Schmerz wirdaktiv und präventiv bekämpft und offen thematisiert. Voltaren ist hier seit 20Jahren ein starker Partner: Voltaren steht für schnelle Hilfe bei Schmerzen -früher wie heute. Seit 1999 ist Voltaren Schmerzgel rezeptfrei in Apothekenerhältlich. Seitdem begleiten wir Konsumenten mit patientennahen Informationenrund um das Thema Prävention von Bewegungsschmerz und unterstützen mit unserenProdukten eine effektive Schmerzlinderung.Schmerzen ändern das KörperbewusstseinFast zwei Drittel der Ü-60-Jährigen leiden der Umfrage zufolge häufig unterBewegungsschmerzen. Meist ist es der Rücken oder das Knie, oft auch dieSchulter, die Hüfte oder der Nacken. Die heute Ü-60-Jährigen merken: DieWahrnehmung des Körpers und das eigene Verhalten haben sich in den vergangenen20 Jahren verändert.- Bewegung und Ernährung: Aufgrund von Bewegungsschmerzen gehenheute 84 % der Befragten achtsamer mit ihrem Körper um als nochvor 20 Jahren. Bei den Frauen trifft dies sogar auf 87 % zu. 80% der Befragten setzen auf mehr Bewegung - in der Altersgruppeder 65- bis 69-Jährigen sogar fast 90 %. Mehr als die Hälfteachtet auf eine gesunde Ernährung, um Schmerzen ganzheitlich zulindern.- Lebendiger Austausch: Freunde und Bekannte spielen heute einewesentlich größere Rolle bei der Informationsbeschaffung und derVergabe von Ratschlägen rund um das Thema Bewegungsschmerz alsvor 20 Jahren. Schmerzen sind kein Tabu mehr: Vor allem Frauentauschen sich häufig und offen zu diesem Thema aus. Mit demInternet und speziellen Themenforen stehen heute weitaus mehrInformationsquellen und Plattformen für den Austausch zurVerfügung - und diese werden rege genutzt. Zu bestimmtenBehandlungsmöglichkeiten befragen die meisten Betroffenen zwarnach wie vor an erster Stelle ihren Allgemeinarzt (68 %), einewichtige Informationsquelle ist aber auch das Internet (33 %;Mehrfachnennungen möglich).- Selbstmedikation: 22 % der Befragten sagen, dass sie heute mehrVertrauen in rezeptfreie Produkte aus der Apotheke haben als vor20 Jahren. Vor allem bei Patienten der Zielgruppe der 60- bis69-Jährigen, die gelegentlich Schmerzen haben, zeigt dieUmfrage: Vor dem Arztbesuch ist eine aktive Selbstmedikation dererste Schritt, um Schmerzen zu bekämpfen. 67 % der Befragtensetzen dabei auf Hausmittel wie Wickel und mehr Bewegung. Beiden rezeptfreien Gelen und Cremes ist Voltaren bei 78 % derBefragten, die schmerzlindernde Gele nutzen, das SchmerzmittelNr. 1.Voltaren begleitet Menschen seit 20 Jahren als Schmerzexperte in derSelbstmedikation dabei, achtsam mit dem eigenen Körper umzugehen und die Freudean Bewegung zu erhalten. Vom gelegentlichen Zwicken nach dem Sport vor 20Jahren, als Schmerzen für die heute Ü-60-Jährigen noch eher selten ein Themawaren, bis hin zur häufigeren Behandlung von Bewegungsschmerzen. Mit dembewährten Wirkstoff Diclofenac unterstützt Voltaren die individuelleSelbstmedikation für eine effektive Schmerzlinderung am Bewegungsapparat. ImRahmen des 20-jährigen Jubiläums von Voltaren wurden für die repräsentativeStudie Mitte September 2019 insgesamt 550 Teilnehmer zwischen 60 und 85 Jahrenbefragt, die in den letzten beiden Jahren Schmerzen bei oder nach Bewegunghatten.Bildmaterial und Grafiken finden Sie unter folgendem Link:https://edelmanftp.box.com/s/deeuzrfqizucp95nqrfame2g7c5k6u6rÜber GSK Consumer Healthcare:GSK Consumer Healthcare ist eines der weltweit größten Gesundheitsunternehmenund blickt auf eine über 160 Jahre alte Unternehmenshistorie zurück. Unser Zielist es, mehr Menschen auf der ganzen Welt mit Gesundheitsprodukten dabei zuunterstützen, leistungsfähiger zu sein, sich besser zu fühlen und länger zuleben. Einige der weltweit beliebtesten Gesundheitsmarken zählen zumUnternehmen, darunter Sensodyne, Voltaren, Parodontax, Corega, Otriven undPhysiogel. Diese Marken sind in über 100 Ländern auf der ganzen Welterfolgreich. Sie erfüllen die Bedürfnisse von Millionen von Menschen, die sichjeden Tag in Apotheken, Supermärkten und im Internet für unsere Produkteentscheiden. Unser Ziel ist es, ein global wachsendes Geschäft, das als FastMoving Consumer Healthcare (FMCH) bezeichnet wird, aufzubauen. Im Mittelpunktsteht die alltägliche Gesundheitsversorgung mit wissenschaftlicher Expertise undgarantierter Qualität, um die Erwartungen der Verbraucher in einer modernen Weltzu erfüllen.Über Statista Research & AnalysisStatista Research & Analysis ist ein Full-Service-Marktforschungsdienstleister,der die Statistikplattformen von Statista.com und Statista.de um das Angebotindividueller Marktforschung für Kunden aus diversen Branchen ergänzt. UnserDienstleistungsangebot umfasst sowohl Sekundärdatenrecherchen als auchPrimärmarktforschung sowie Datenanalysen, Modellierungen und grafischeAufbereitungen. 