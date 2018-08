Bewegung und Sport bei Krebs / Ratgeber der Deutschen Krebshilfe gibt hilfreiche Informationen für Betroffene

Bonn (ots) - Wer Informationen über Krebserkrankungen sucht,findet sie bei der Deutschen Krebshilfe. Ob es um Diagnostik,Therapie und Nachsorge einzelner Krebsarten geht oder umübergeordnete Themen wie Schmerzen, Ernährung oder Sozialleistungen:Die "blauen Ratgeber" erläutern diese in allgemein verständlicherSprache. "So bietet unser Ratgeber 'Bewegung und Sport bei Krebs'viele hilfreiche Informationen dazu, welche sportlichen Aktivitätenfür Betroffene möglich und empfehlenswert sind, welche körperlichenBeschwerden sich durch Bewegung und Sport verbessern lassen undwelche Bewegungsformen nicht ratsam sind", erläutert Gerd Nettekoven,Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe.Körperliche Aktivität hilft nicht nur, das Krebsrisiko zu senken,sondern Bewegung und Sport helfen auch Krebspatienten. Sichregelmäßig bewegen steigert die körperliche Leistungsfähigkeit vonKrebserkrankten, stärkt ihr Immunsystem und reduziert dasFatigue-Syndrom. Bei vielen Patienten verringert sportlicheBetätigung signifikant die Therapie-Nebenwirkungen. Studien weisenzudem darauf hin, dass körperliche Aktivität die Tumorabwehr vonKrebspatienten anregt und somit das Rückfall-Risiko reduzieren kann.Aufschluss über die Rolle von Bewegung und Sport bei Krebs,Trainingstipps und Antworten auf Fragen, wie beispielsweise: "Wanndarf ich mit Sport beginnen?" oder: "Wie oft darf ich trainieren?"gibt der "blaue Ratgeber" 'Bewegung und Sport bei Krebs'. Zusätzlicherhalten Betroffene wichtige Informationen zu den Rahmenbedingungenfür den Rehabilitationssport. Die Broschüre kann kostenfrei bestelltwerden bei: Deutsche Krebshilfe, Postfach 14 67, 53004 Bonn oder imInternet unter www.krebshilfe.de.Neben Ratgebern für Krebspatienten bietet die Deutsche Krebshilfeauch Präventionsratgeber kostenfrei an - beispielsweise die Broschüre"Schritt für Schritt" mit Motivationstipps und Trainingsplänen fürSportanfänger, Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene. WeitereInformationen zum Thema Sport, Bewegung und Krebs findenInteressierte auch unter www.bewegung-gegen-krebs.de.Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell