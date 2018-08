Frankfurt am Main (ots) - Der Verband Bildungsmedien begrüßt dieVerabschiedung des Fonds "Digitale Infrastruktur" und bekräftigt denDigitalPakt als wichtiges Signal für die Bildungspolitik.Die Bundesregierung hat den Aufbau des Fonds "DigitaleInfrastruktur" beschlossen. Neben der Initiative zur Änderung desGrundgesetz-Artikels 104c als rechtlicher Basis und einerentsprechenden Vereinbarung zwischen Bund und Ländern ist das einezentrale Voraussetzung für den so genannten DigitalPakt.Unter diesem Namen hatte schon im Herbst 2016 die damaligeBundesbildungsministerin Johanna Wanka in Aussicht gestellt, dass derBund finanzielle Unterstützung hinsichtlich der technischenAusstattung der Schulen mit Geräten und W-LAN leistet.Tablet & Co. im UnterrichtDenn an vielen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen fehlteine anforderungsgerechte IT-Infrastruktur, so dass ein tatsächlichesdigitales Lernen und Lehren unmöglich ist. Auch aus Sicht des VerbandBildungsmedien muss das digitale Lehren und Lernen deshalb jetzteinen bildungspolitischen Schwerpunkt von Bund und Ländern bilden.Der Einsatz von Tablets und Co. im Unterricht ist keinSelbstzweck, sondern eine hilfreiche Unterstützung bei derRealisierung konkreter didaktischer und pädagogischer Ziele. DieMittelbereitstellung darf sich deshalb nicht einseitig auf dieTechnik konzentrieren: Auch für die Beschaffung digitaler Lern- undLehrkonzepte sowie die entsprechende Fortbildung der Lehrerinnen undLehrer müssen die Budgets bereitgestellt werden, ohne die die neueInfrastruktur wirkungslos bleibt.Mehr über die politischen Forderungen des Verband Bildungsmediene. V. erfahren Sie im Positionspapier "Bildung und Digitalisierung":http://www.bildungsmedien.de/positionen/bildung-und-digitalisierungDer Verband Bildungsmedien e. V. ist der führende Zusammenschlussprofessioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland. SeineMitglieder entwickeln im Dialog mit Lehrenden und Lernendendidaktisch passgenaue Lehrinhalte und Lernlösungen. Gerade imdigitalen Zeitalter ermöglichen qualitätsgesicherte Bildungsmedienindividuellen Bildungserfolg und gesellschaftliche Teilhabe.https://www.bildungsmedien.dePressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14Mail: lade@bildungsmedien.deWeb: www.bildungsmedien.deTwitter: www.twitter.com/bildungsmedienOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuell