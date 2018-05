Bewegung am Schreibtisch tut Körper und Seele gut / IFA und Deutsche Sporthochschule belegen physiologische und psychologische Effekte von dynamischen Arbeitsstationen

Berlin (ots) - Unsere Arbeitswelt wird immer digitaler; dasbedeutet aber auch: Die Zahl derer, die im Sitzen arbeiten, steigtund damit die Gefahr von Gesundheitsschäden durch mangelnde Bewegung.Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen GesetzlichenUnfallversicherung (IFA) und die Deutsche Sporthochschule Köln habenin einer gemeinsamen Praxisstudie mit der Deutschen Telekom AGnachgewiesen, dass speziell bewegungsfördernde Arbeitsstationen imBüro nicht nur gut angenommen werden, sondern auch körperlich undpsychisch förderlich sein können.Nach Zahlen der Deutschen Krankenversicherung aus dem Jahr 2016sitzen Deutsche mit Bürojobs durchschnittlich elf Stunden pro Tag. InDeutschland arbeiten inzwischen deutlich mehr als 40 Prozent derBeschäftigten an solchen bewegungsarmen Arbeitsplätzen. Hinzu kommenlange Anfahrtswege zur Arbeitsstelle. Und auch die Freizeitgestaltungist immer öfter von Bewegungsmangel vor dem Fernseher oder demComputer geprägt.Die gesundheitlichen Folgen: chronische Erkrankungen desHerz-Kreislauf-Systems, ein erhöhtes Risiko für Typ-II-Diabetes,Übergewicht, Muskel-Skelett-Beschwerden durch körperlicheUnterforderung und einseitige Haltungen, aber auch psychische Effektewie depressive Verstimmungen oder Antriebsarmut."Marktübliche Konzepte zur Bewegungsförderung verknüpfen dieSchreibtisch- und Computerarbeit mit leichten Radfahrbewegungen.Unsere Studienergebnisse zeigen, dass diese bewegungsförderndenArbeitsstationen tatsächlich positive Auswirkungen auf die Gesundheithaben", sagt Professor Dr. Rolf Ellegast, stellvertretenderIFA-Leiter."Wenn Beschäftigte die Arbeitsstationen nutzen, verbessern sichStimmung und Arbeitsbereitschaft merklich", so Prof. Jens Kleinert,Leiter des Psychologischen Instituts der Deutschen Sporthochschule.Die Kölner konnten außerdem zeigen, dass die Effekte der Geräte vonder Trainingshäufigkeit abhängen. "Dreimal pro Woche muss schon sein,damit das Wohlbefinden langfristig profitiert", so Kleinert. Esscheint so zu sein, dass in diesen Fällen die regelmäßige Bewegung amSchreibtisch das Aufschaukeln von Stress- und Beanspruchungszuständenverhindern kann.Auch körperliche Veränderungen waren in der untersuchten Gruppevon 30 Beschäftigten der Deutschen Telekom AG über einen Zeitraum vonsechs Wochen an realen Arbeitsplätzen nachweisbar So warenEnergieumsatz und Herzfrequenz der Testpersonen an dynamischenArbeitsplätzen statistisch signifikant höher als bei normaler Arbeitim Sitzen. Ellegast vom IFA: "Die Weltgesundheitsorganisation fordertzur Gesunderhaltung von Erwachsenen mindestens 150 Minuten moderatebis intensive Aktivität pro Woche. Diese Forderung erfüllen dieProbanden, wenn sie die untersuchten Arbeitsstationen täglich guteine Stunde nutzen. Aus unserer Sicht haben damit solcheArbeitsplatzkonzepte das Potenzial, Übergewicht vorzubeugen."In der Studie, die auf Voruntersuchungen des IFA im Laboraufbaute, konnten die Forscher der Deutschen Sporthochschule zudemzeigen, dass Beschäftigte in der Praxis dynamische Arbeitsstationengut annehmen und positiv bewerten.Ellegast: "Bei unserem Studienpartner, der Deutschen Telekom AG,haben die Ergebnisse die Entscheidung begründet, zukünftig größereStückzahlen solcher Arbeitsstationen einzusetzen. Wir hoffen, dassweitere Unternehmen diesem Beispiel folgen."Zum Report: http://ots.de/VdSshfPressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen030-130011414presse@dguv.deWWW.dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell