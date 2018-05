Mit Bewegung aktiv gegen Krebs / Kooperation zwischen movival und der Asklepios Klinik Barmbek (FOTO)

Hamburg (ots) -- Asklepios Klinik Barmbek fördert Bewegungsprogramm fürKrebspatienten- movival® ist für Krebspatienten während und nach derKrebsbehandlung nutzbar- movival® ist die weltweit erste als Medizinprodukt validierteBewegungs-App- Regelmäßige Bewegung senkt nachweislich das Krebsrückfallrisiko umbis zu 67 Prozent- Medizinisch exakt auswertbare Datendokumentation möglichNach dem ersten Schock einer Krebsdiagnose verspüren vieleBetroffene den Wunsch, die Krankheit aktiv zu bekämpfen anstatt sichnur passiv behandeln zu lassen. Dass dies auf überraschend einfacheArt tatsächlich möglich ist, ist laut dem Onkologen Privatdozent Dr.med. Thomas Widmann von der Asklepios Klinik Triberg wissenschaftlichnachgewiesen: In internationalen Studien ist belegt, dass regelmäßigeBewegung das Rückfallrisiko bei Krebserkrankungen um bis zu 67Prozent senkt. Diese Erkenntnis hat er in der weltweit erstenvalidierten Bewegungs-App umgesetzt. Als erstes Onkologisches Zentrumstellt nun die Asklepios Klinik Barmbek in Hamburg diese App ihrenPatienten kostenfrei zur Verfügung."Als zertifiziertes Onkologisches Zentrum und Mitglied imAsklepios Tumorzentrum Hamburg haben wir den Anspruch, nicht nur dieKrebserkrankung, sondern den gesamten Menschen zu behandeln. Movivalbietet eine hervorragende Ergänzung unseres Angebotes und kommt demWunsch vieler Patienten entgegen, einen nachhaltigen Therapieerfolgaktiv zu unterstützen", freut sich Dr. med. Dr. habil. Axel Stang,Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Onkologie der Asklepios KlinikBarmbek. Die App steht allen interessierten onkologischen Patientender Klinik für einen Zeitraum von sechs Monaten kostenfrei zurVerfügung - ein guter Zeitraum, um neue Bewegungsmuster im Alltag zuetablieren.Für Widmann und die von seinem Team entwickelte Bewegungs-App, dieim Februar als Medizinprodukt zertifiziert wurde, ist die Kooperationmit der Klinik ein weiterer wichtiger Schritt: "Als Entwickler vonmovival® bin ich glücklich über die Partnerschaft mit der AsklepiosKlinik Barmbek, und freue mich, dass die wissenschaftlichenErkenntnisse zu Bewegung und Krebs auf diesem Wege aktiv in diePatientenversorgung bereits während der Akutbehandlung eingebundenwerden. Wir haben bereits seit über einem Jahr Erfahrung mitPatienten in der Phase nach der Krebsbehandlung und konnten nunmovival so weiterentwickeln, dass auch Patienten bereits während derKrebsbehandlung profitieren können."Die App movival® erlaubt den Nutzern, einen Überblick über ihreBewegungsaktivitäten zu behalten und basierend hierauf dieVerbesserung ihrer Prognose abzuschätzen. Wirksam ist jede Form vonBewegung, von A wie Angeln, über Hausarbeit, Joggen, Radfahren undSpazierengehen bis hin zu Z wie Zumba. Die App motiviert und hilft,Aktivitäten zu erfassen und Ziele zu erreichen. Darüber hinauserlaubt sie die Dokumentation und wissenschaftliche Auswertung vonmedizinischen Daten - sofern der Patient zustimmt.Vom Nutzen der App ist auch Stefanie Ludwig, GeschäftsführendeDirektorin der Asklepios Klinik Barmbek, überzeugt: "Movival erlaubtes uns, onkologische Patienten, über die rein medizinische Behandlunghinaus, aktiv zu unterstützen und ihnen zu helfen, Bewegung in ihrLeben zu integrieren - eine aus meiner Sicht absolut lohnenswerteInvestition."Über Bewegung und KrebsEine häufige Ursache von Krebs sind Veränderungen an denEndstücken der Chromosomen, den sogenannten Telomeren. Mit steigendemAlter verkümmern diese Enden zunehmend, wodurch dieWahrscheinlichkeit von Chromosomenbrüchen steigt, die zu bösartigenZellveränderungen führen. Durch regelmäßige körperliche Bewegungwerden im menschlichen Körper Enzyme aktiviert, durch die sich dieTelomere stabilisieren. "Bewegung wirkt hier wie ein Jungbrunnen", soPrivatdozent Dr. med. Widmann, "wodurch die sonst bei kurzenTelomeren auftretenden krebsauslösenden Chromosomenbrüche seltenerauftreten". Gleichzeitig ist diese Information aber auch eine guteNachricht für alle gesunden Personen: "Durch Bewegung kann auch schondas Auftreten von Krebs deutlich reduziert werden", so PrivatdozentDr. med. Widmann weiter.Über movival®Nutzer von movival® können ihr Bewegungsprogramm individuellfestlegen. Das bedeutet, sie können sich ein Wochenziel vonmovival®-Punkten auf der Basis wissenschaftlicher Empfehlungen selbstvorgeben. Da alle Bewegungsformen mit movival®-Punkten versehen sind,stellt movival® ein einfaches und gut verständlichesBerechnungssystem für alle Portalmitglieder bereit. Einmovival®-Punkt steht für eine Metabolische Einheit pro Stunde(MET-h). Das Metabolische Äquivalent (MET) ist die Maßeinheit für dieIntensität von Bewegung und körperlicher Aktivität. "Etwas Bewegungsenkt das Krebsrückfallrisiko etwas und mehr Bewegung senkt dasKrebsrückfallrisiko deutlich. Mit insgesamt 25 movival®-Punkten proWoche steigt die Wahrscheinlichkeit, gesund zu bleiben um bis zu 40Prozent", sagt Privatdozent Dr. med. Widmann. Das Medizinproduktmovival wird derzeit als kostenpflichtige Dienstleistung angeboten.Weitere Informationen zu movival® finden Sie unter www.movival.com.Über PD Dr. med. Thomas Widmannmovival® wurde im Jahr 2014 von Privatdozent Dr. med. Widmanngegründet. Darüber hinaus ist er Chefarzt der Asklepios KlinikTriberg und Facharzt für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologiesowie Sozialmedizin. PD Dr. med. Widmann erforscht seit Jahren denZusammenhang zwischen Krebs und Bewegung. Im Rahmen seinerwissenschaftlichen Tätigkeit befasste er sich mitAlterungserscheinungen im Immunsystem, den sogenannten Telomeren. Dr.med. Widmann hat unter anderem einen neuen Mechanismus entdeckt, wieeine spezielle Art von Lymphdrüsenkrebs entsteht. Weiterhin hat seineArbeitsgruppe den Mechanismus erstmals in der Literatur beschrieben,wie körperliche Bewegung auf zellulärer Ebene wirkt. Konkretaktiviert Bewegung ein Enzym namens Telomerase und stabilisiertdadurch das Genom. Dies wird als wesentlicher Faktor angesehen, wieregelmäßige Bewegung dazu beiträgt, das Krebs- und dasKrebsrückfallrisiko zu senken. PD Dr. med. Widmann konnte im Rahmenseiner aktuellen Forschungstätigkeiten weiterhin zeigen, dass imRahmen eines Rehabilitationsaufenthaltes nach einer Krebserkrankunggenau die nötige "Dosis" an Bewegung erzielt werden kann, die dazubeiträgt, das Rückfallrisiko für einen Krebsrückfall zu senken.Über die Asklepios Klinik BarmbekDie Asklepios Klinik Barmbek ist von der DeutschenKrebsgesellschaft mit dem Gütesiegel "Onkologisches Zentrum"ausgezeichnet. Das bedeutet, dass Ergebnisse und Qualität derBehandlung jährlich nach national und international akzeptiertenMaßstäben geprüft werden. Besondere Behandlungsschwerpunkte bildenKrebserkrankungen von Speiseröhre, Magen, Darm und derBauchspeicheldrüse, Lebertumore und Lebermetastasen, sowie vonBrustkrebs, Lungenkrebs, und urologischen und gynäkologischenTumoren. Die Therapieangebote stehen lokal für die Menschen ausBarmbek und Umgebung zu Verfügung. Die besondere Kompetenz in derKrebstherapie wird aber zunehmend auch überregional durch gezielteEinweisung von Krebspatienten in die Asklepios Klinik Barmbekgenutzt. Darüber hinaus ist die Asklepios Klinik Barmbek Teil desAsklepios Tumorzentrums Hamburg. 