Bewegung in den Alltag bringen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Bei Typ-2-Diabetes ist Bewegung geradezu ein Wundermittel: DerBlutzucker sinkt, die Durchblutung wird gefördert und das Herzkräftiger, das Immunsystem arbeitet effektiver, Gelenke schmerzenweniger, das Gedächtnis verbessert sich und die Stimmung hellt sichauf, wie das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" schreibt. Damit derEinstieg leicht fällt: klein anfangen und erst mal körperlicheAktivität in den Tagesablauf einbauen. "Überlegen Sie, wann einbisschen Bewegung in Ihren Alltag hineinpasst", rät Dr. ArthurGrünerbel, Diabetologe und Sportmediziner in München. So kann mansich angewöhnen, statt des Aufzugs die Treppe zu nutzen, auf dem Wegins Büro oder nach Hause eine Haltestelle früher auszusteigen und dierestliche Strecke zu Fuß zu gehen. Oder das Auto ein paar Straßenweiter zu parken. Den Ehrgeiz wecken kann zu Beginn einSchrittzähler. Viele motiviert er zu immer längeren Strecken. Idealsind 10.000 Schritte täglich.Allen, die den Einstieg geschafft haben und mehr wollen, rät derKölner Sport- und Gesundheitspsychologe Professor Dr. Jens Kleinert:"Finden Sie einen Sport, den Sie gern machen und bei dem Sie sichwohlfühlen." Sehr hilfreich fürs Dranbleiben ist es, sichGleichgesinnte oder einer Gruppe zu suchen. Auch feste Termine undklare, realistische Ziele sind sinnvoll.Weitere Informationen, wie der Einstieg in ein bewegtes Lebengelingt und warum Typ-2-Diabetiker mit ihrem Arzt besprechen sollten,welcher Sport sich für sie eignet, finden Leserinnen und Leser in derTitelgeschichte des neuen "Diabetes Ratgeber".