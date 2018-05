Bewegtes Lernen - Die Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. zertifiziert Schul- und Kindermöbel (FOTO)

Bremervörde (ots) -Mit der Einschulung beginnt ein neuer Lebensabschnitt, meist fürdie ganze Familie. Die frisch gebackenen Schulkinder gehören jetzt zuden "Großen" und es warten spannende Aufgaben auf die neuenABC-Schützen. Doch ein langer Schultag ist besonders für Erstklässlereine große Herausforderung. Zahlreiche neue Eindrücke, aufmerksamesZuhören und langes Stillsitzen sind für die Kleinen noch sehrungewohnt. Gerade das konzentrierte Sitzen widerstrebt demnatürlichen Bewegungsdrang und bedeutet auch für den Rücken eineBelastung. Denn Kinderrücken sind für Bewegung gemacht. DieWirbelsäule befindet sich noch im Wachstum und kann sich nur durchausreichend Bewegung und häufige Positionswechsel uneingeschränktentwickeln. Diese Bedürfnisse erfüllen die Schul- und Kindermöbel,die das Gütesiegel "Geprüft & empfohlen" der Aktion Gesunder Rücken(AGR) e. V. tragen. Das AGR-Gütesiegel wird an Alltagsprodukteverliehen, die von einer unabhängigen Expertenkommission alsbesonders rückenfreundlich eingestuft werden.Bewegter Schultag stärkt Kindern den RückenNicht nur in der Schule, sondern auch zuhause und in ihrerFreizeit verbringen Kinder die meiste Zeit im Sitzen. Die Folgendieser Entwicklung sind zunehmende Rückenbeschwerden bereits beiKindern und Jugendlichen. Umso wichtiger ist es, trotz des täglichenSitzmarathons Bewegung in den Alltag zu integrieren. Ein aktiver Tagkommt nicht nur dem Rücken zugute, sondern beeinflusst auch dieLeistungs- und Konzentrationsfähigkeit der Schüler positiv. EinigeHersteller von Kindermöbeln bieten für die Schule und denSchreibtisch im Kinderzimmer innovative und gleichzeitigrückengerechte Lösungen an, die sich für die Auszeichnung mit demAGR-Gütesiegel qualifiziert haben:- Moizi: Kufen sorgen für mehr SchwungDie Kinderstühle von Moizi bringen mit Hilfe von Kufen schaukelndBewegung in den Tag. Ein zusätzliches Dämpfungssystem federtStoßbelastungen ab und ermöglicht auch seitliche Bewegungen beimSitzen, wodurch die Wirbelsäule entlastet wird. Vorteil: Die Stühlewachsen mit und lassen sich an verschiedene Körpergrößen anpassen.- VS: Wippmechanik ermöglicht dreidimensionale BewegungenDie Besonderheit der Schreibtischstühle von VS ist eine eigensentwickelte und patentierte dreidimensionale Wippmechanik, die zumBewegen in alle Richtungen anregt. Die Sitzfläche der Stühle lässtsich individuell einstellen und zu allen Seiten neigen. Nebenklassischen Schreibtischstühlen sind auch die Hocker Hokki und Hokki+von VS zertifiziert. Als ergänzende, "temporäre" Sitzgelegenheitanimieren die Hocker dank ihres konvexen Standfußes zu ständigenHaltungswechseln und entlasten dadurch Wirbelsäule und Gelenke.- moll: Drehstuhl mit vielen VerstellmöglichkeitenDer mitwachsende Kinderdrehstuhl Maximo von moll verfügt über einestoßgedämpfte Sitzfläche und lässt sich in Sitzhöhe, -tiefe und Höheder Rückenlehne exakt an die Bedürfnisse des Kindes anpassen. Diependelnd gelagerte Rückenlehne sorgt zudem für regelmäßigeBewegungsanreize.- aeris: "swoppen" in 3DBeim swoppster von aeris ist "bewegtes Sitzen" der zentraleGedanke. Der Aktivstuhl basiert auf der Technik des Büro-Klassikersswopper und schwingt dank einer Spezialfeder mühelos in alleRichtungen, sogar vertikal. Durch dieses anpassbare 3D-Konzept wirddas Kind zum ständigen Wechsel der Sitzposition animiert und derKinderrücken dank einer verbesserten Haltung permanent trainiert.Durch die Bewegung werden die Bandscheiben mit Nährflüssigkeitversorgt. Die gewölbte Form des swoppster-Sitzes sorgt für eineoptimale Durchblutung von Rumpf und Beinen.Weitere Infos zu den AGR-zertifizierten Sitzkonzepten für Kindergibt es unter: www.agr-ev.de/kinder-schreibmoebel.Tisch und Stuhl müssen zusammen passenNicht nur beim Stuhl, sondern auch beim Schreibtisch solltenEltern auf Ergonomie achten. Entscheidend ist vor allem, dass sichder Tisch optimal einstellen lässt und dass Tisch und Stuhl eineEinheit bilden. Je nach aktueller Tätigkeit des Kindes sollte sichder Tisch in der Höhe verstellen lassen und die Tischplatteunterschiedliche Neigungswinkel ermöglichen. Von Vorteil ist esebenfalls, wenn der Tisch mit dem Kind mitwächst und über mehrereJahre genutzt werden kann. Das AGR-Gütesiegel tragen Schreibtischeder Hersteller moll, Moizi und VS. Diese lassen sich variabelanpassen und bilden zusammen mit den jeweiligen Kinderdrehstühleneinen rückengerechten (Schul-)arbeitsplatz. Zusätzliche Informationenunter: : www.agr-ev.de/kinder-schreibmoebelBewegte Pausen und aktive FreizeitEbenso wichtig wie ein rückenfreundliches Umfeld ist ein aktiverAlltag. Wer sein Kind zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule bringt,sorgt bereits für einen gesunden Start in den Schultag. Auch aktivePausen mit dynamischen Spielen fördern den kindlichen Bewegungsdrangund begünstigen eine gesunde Entwicklung. Eltern können ihre Kinderzusätzlich bei einer aktiven Freizeitgestaltung unterstützen und siezu Bewegung - beispielsweise der Ausübung einer Sportart -motivieren. Denn ausreichend Bewegung ist die beste Voraussetzung füreinen gesunden Rücken.Kurz & bündigBereits Kinder und Jugendliche klagen heutzutage überRückenschmerzen. Die Ursachen für diese Entwicklung sind nebenmangelnder Bewegung auch ungeeignete Kindermöbel. Arbeitsplätze, diebewegtes Sitzen fördern, die Kinder zu ständigen Haltungswechselnanregen und sich individuell einstellen lassen, unterstützen dagegendie gesunde Entwicklung der kindlichen Wirbelsäule. ZahlreicheKinderstühle und Schreibtische haben mit ihren ergonomischenEigenschaften die Experten der AGR überzeugt und tragen das beliebteGütesiegel "Geprüft & empfohlen".Über die AGRSeit über 20 Jahren widmet sich die Aktion Gesunder Rücken derPrävention und Therapie der Volkskrankheit Rückenschmerzen. WichtigerTeil der Arbeit ist die Vergabe des AGR-Gütesiegels "Geprüft &empfohlen", mit dem besonders rückengerechte Alltagsgegenständeausgezeichnet werden können. Weiterführende Informationen zumAGR-Gütesiegel und zertifizierten Produkten gibt es unterwww.ruecken-produkte.deBildmaterial hierzu kann unter www.agr-ev.de/presseportalheruntergeladen werden.Pressekontakt:Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. 