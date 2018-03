München (ots) - August 1942: Inmitten des unfassbaren Leids derBlockade von Leningrad durch die deutsche Wehrmacht soll einOrchesterdirigent einen nahezu unmöglichen Auftrag erfüllen: dieUraufführung von Dimitri Schostakowitschs "Leningrader Sinfonie". DieAufführung wird zum Symbol eines kurzen Triumphs der Kultur über dieBarbarei des Krieges.Eindrückliche Interviews mit Zeitzeugen, einzigartigeArchivaufnahmen aus dem besetzten Leningrad und aufwendig produzierteSpielszenen zeichnen die erschütternde Geschichte einer derberühmtesten Symphonien des letzten Jahrhunderts nach. Die BelagerungLeningrads war eines der größten Kriegsverbrechen des ZweitenWeltkriegs und zugleich eine große Propagandaschlacht dieser Zeit:Die Aufführung der Leningrad Symphonie gilt in Russland bis heute alsein Wendepunkt des Krieges."Das Wunder von Leningrad" schildert als packendes Doku-Dramadiese Tragödie aus der Perspektive der Belagerten und der Belagererund zeigt den grausamen Alltag einer Stadt, die dem Tode geweihtscheint. Neben den Zeitzeugenberichten wird der Film wissenschaftlichuntermauert durch Experteninterviews mit dem Historiker Prof. Dr.Sönke Neitzel und der britischen Journalistin und SchriftstellerinAnna Reid (u.a. "Leningrad: The Epic Siege of World War II,1941-1944").In den Hauptrollen der Spielszenen sind Marcus Brandl, Tino Mewes,Matthias Bundschuh, Mercedes Müller, Anja Antonowicz und FlorianPanzner zu sehen. Buch und Regie: Christian Frey; die Regie bei denSpielszenen führte Carsten Gutschmidt. Das Doku-Drama wurdeproduziert von der Gebürder Beetz Filmproduktion (Produzent ReinhardtBeetz) im Auftrag von NDR, NDR/ARTE, SWR, RBB, DR sowie NRK, LRT, LVTund Czech TV; gefördert von Creative Europe Media & Nordmedia. DieRedaktion haben Marc Brasse (NDR), Ulrike Dotzer (NDR/ARTE), JensStubenrauch (RBB) und Sandra Dujmovic (SWR).Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell