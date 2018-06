Ludwigshafen (ots) -"Beweg Dich, Ludwigshafen: Runter vom Sofa, rein in dieSportsachen!" - So lautet das "Platzwechsel"-Motto, mit dem die BKKPfalz und die Stadt Ludwigshafen in Zusammenarbeit mit dem DeutschenOlympischen Sportbund ("DOSB") und acht Ludwigshafener Sportvereinenfür mehr Bewegung in der Freizeit wirbt. Das Projekt soll die ganzeStadt in Bewegung bringen.Das Platzwechsel-Projekt steht unter der Schirmherrschaft derOberbürgermeisterin Jutta Steinruck und wird am 20. Juni von 15 bis19 Uhr auf der Ludwigshafener Parkinsel eröffnet. Acht LudwigshafenerVereine bieten an diesem Nachmittag viele Sportarten zum Ausprobierenan, für Essen und Trinken ist gesorgt. Und der sportliche Nachmittaggeht zwanglos in den schwungvollen Abend über: BeimInselsommer-Konzert kann dann ab 19 Uhr noch das Tanzbein geschwungenwerden.Dieser Nachmittag, der ganz im Zeichen der Bewegung steht, bildetden Auftakt für vielfältige Bewegungs- und Sportangebote der Vereine.Diese Schnupperangebote können ohne Vereinsmitgliedschaft undkostenlos bis Ende August genutzt werden. Die Anmeldung erfolgtonline über www.platzwechsel.jetzt/ludwigshafen.Platzwechsel möchte Ludwigshafen aber auch nachhaltig zu mehrBewegung animieren. Dafür sorgt ein Bewegungsparcours, den die BKKPfalz auf der Parkinsel installiert und der am 20. Juni eröffnetwird. Der Parcours bezieht die Umgebung in die sportlichen Aktionenein. Bänke, Treppen, Geländer oder Spielgeräte können zur sportlichenAktivität genutzt werden. Die einzelnen Stationen können zu jederZeit und unabhängig von festen Trainingszeiten über einen QR-Code aufdem Smartphone aufgerufen werden. Das Projekt trägt also nachhaltigzu einer bewegungsfreundlichen Umgebung in der Kommune bei.Alle Infos zu Platzwechsel auch unterwww.platzwechsel.jetzt/ludwigshafenDie BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzlicheKrankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Über 400Mitarbeiter betreuen rund 185.000 Versicherte.Weitere Infos: www.bkkpfalz.dePressekontakt:Ansprechpartnerin: Martina Stamm,Leiterin Unternehmenskommunikation, mstamm@bkkpfalz.de,Tel: 0621/68559120, Fax: 0621/685593120Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuell