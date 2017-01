Bewährtes bestätigt: bpa-Landesgruppe Sachsen wählt neuen Vorstand / Dr. Matthias Faensen erneut Vorsitzender

Leipzig (ots) - Die Landesgruppe Sachsen des Bundesverbandsprivater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) hat seine bisherigenVorstandsvorsitzenden wiedergewählt. Auf derbpa-Mitgliederversammlung am 17. Januar 2017 in Dresden wurde Dr.Matthias Faensen, geschäftsführender Gesellschafter der AdvitaPflegedienst GmbH in Berlin und bereits seit zehn Jahren Vorsitzenderder sächsischen bpa-Landesgruppe, erneut in seinem Amt bestätigt."Privatwirtschaftliches Unternehmertum in der Pflege istunverzichtbar. Daher setzen wir uns für die Durchsetzungmarktwirtschaftlicher Prinzipien und faire Wettbewerbsbedingungenein. Wir sprechen uns entschieden gegen die zunehmende Ausweitung vonKontroll- und Nachweispflichten, bürokratischeVergütungsverhandlungen und die nicht mehr zeitgemäße Privilegierungvon Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege aus", so Faensen inseinem Statement nach der Wahl.Heike Formann, Regionalleiterin der Maternus-Seniorenresidenzen inLeipzig, tritt eine neue Amtszeit als stellvertretende Vorsitzendean. "Wie wichtig unsere Verbandsarbeit ist, lässt sich gut an einemBeispiel zeigen: So plant die Bundesregierung eine Zusammenlegung derFachkraftausbildungen in der Alten- , Kranken- undKinderkrankenpflege. Gemeinsam haben wir in den letzten Monatenerreicht, dass die Politiker nachdenklich geworden sind und dieAbschaffung der eigenständigen Altenpflegeausbildung nicht einfachdurchgewinkt haben", so Formann.Sachsens Pflegewirtschaft muss sich auch im Jahr 2017 großenHerausforderungen stellen. Themen wie das DrittePflegestärkungsgesetz, der allgegenwärtige Fachkräftemangel und derdringend notwendige Ausbau der pflegerischen Infrastruktur stehenganz oben auf der Agenda des bpa in Sachsen.Komplettiert wird der Vorstand durch Angelika Benkenstein(Leipzig), Michael Eisenberg (Raschau-Markersbach), Andreas Märten(Leipzig), Jörg Petzold (Chemnitz), Igor Ratzenberger (Dresden),Judith Richter (Chemnitz) und Frank Zwinscher (Frankenberg).Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon fast600 in Sachsen) die größte Interessenvertretung privater Anbietersozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-) stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund275.000 Arbeits- und circa 21.000 Ausbildungsplätze(www.youngpropflege.de, www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 21,6 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Jacqueline Kallé, Leiterin derbpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0341/211 05 30, Mobil: 0162/134 1356, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell