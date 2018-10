Bewährte Partnerschaft / Die Wall GmbH unterstützt die deGUT wieder mit Freiflächen in Berlin und Potsdam.

Berlin/Potsdam (ots) - Auch 2018 wird das Berliner UnternehmenWall GmbH ein starker Partner der Deutschen Gründer- undUnternehmertage (deGUT) sein. Deutschlands größte Gründermesse,veranstaltet von den Investitionsbanken der Länder Berlin undBrandenburg, findet in diesem Jahr am 12. und 13. Oktober statt undwird dank der Freiflächen der Wall GmbH wieder an vielen Ortenpotentielle Interessenten ansprechen.Rund 1.000 City-Light-Plakate werden ab dem 2. Oktober bis zurMesse in Berlin und Potsdam zu sehen sein. Außenwerbung wird auch fürStart-ups und junge Unternehmen immer wichtiger: Werbeflächen imöffentlichen Raum können mit hoher Reichweite Marken und Produkteetablieren sowie den notwendigen Grad an Relevanz und Bekanntheitschaffen. Sie sind auch in einer zunehmend digitalen Welt der Ankerfür Aufmerksamkeit in der realen Umgebung.Auf die besonderen Bedürfnisse und Anforderungen hat sich Wall fürden deutschen und JCDecaux für den internationalen Markt eingestellt.Mit maßgeschneiderten Programmen für Start-ups hilft der Außenwerberdabei, aus Gründungen bekannte Marken zu machen. Mit derinternationalen Präsenz in London, Paris und Berlin bietet derWeltmarktführer für Außenwerbung und Stadtmöblierung genau dasPortfolio, das junge Unternehmen in einer globalisierten Wirtschaftfür ihr Wachstum brauchen.Frauke Bank, Leiterin Unternehmenskommunikation der Wall GmbH,erläutert die wachsende Bedeutung von Start-ups in der BrancheAußenwerbung: "Die Medienlandschaft wird immer digitaler,gleichzeitig findet auch eine immer stärkere Fragmentierung einzelnerMedienkanäle statt. Gerade junge Unternehmen und Start-ups brauchenfür ihren nächsten Schub in der Unternehmensentwicklung einen Kanal,der schnell große Reichweiten und eine zielgruppengenaue Anspracheermöglicht. Dies gelingt mittels Außenwerbung. Wall hat bereits frühals Außenwerber das Potential der Start-up-Szene erkannt und bietetUnternehmen aus diesem Bereich ab einer bestimmten Phasemaßgeschneiderte Lösungen an. Vielleicht kommt ja schon bald dienächste große Weltmarke aus der Start-up-Hauptstadt Berlin?""Wall als Partner von Gründern und jungen Unternehmen und alsPremiumpartner der deGUT 2018 - das passt! Wir freuen uns sehr, dassWall die deGUT auch in diesem Jahr begleitet. Dank der Unterstützungin der Außenwerbung können wir die Reichweite unserer Kommunikationzur Messe deutlich vergrößern und mehr Gründer und Unternehmer in derRegion erreichen", dankt Christina Arend, ProjektleiterinStrategische Beteiligungen/Gründungsinitiativen bei derInvestitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), stellvertretend fürdie deGUT-Veranstalter der Wall GmbH für ihr erneutes Engagement.Über die deGUT:Die Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) finden am 12.und 13. Oktober 2018 zum 34. Mal statt. Erwartet werden 6.000Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich rund um Existenzgründung undUnternehmertum informieren und beraten lassen können.Veranstaltungsort der größten Gründermesse Deutschlands ist erneutdie ARENA Berlin in Treptow. Rund 140 Aussteller und Berater sowieein kostenloses Seminar- und Workshopprogramm bieten denBesucherinnen und Besuchern fundiertes Wissen und Beratung sowieintensive Kontakte zu Gleichgesinnten, Förderern und Mentoren.Veranstaltet wird die deGUT von der Investitionsbank Berlin (IBB) undder Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Die deGUT wirdgefördert von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie undBetriebe des Landes Berlin und dem Ministerium für Wirtschaft undEnergie des Landes Brandenburg aus Mitteln der Länder und desEuropäischen Sozialfonds. Schirmherr ist der Bundesminister fürWirtschaft und Energie, Peter Altmaier.Pressekontakt:Anja LindemanndeGUT-PressebüroFriedrich-Ebert-Straße 9114467 PotsdamTel.: 0331/231 890-22E-Mail: presse@degut.dewww.degut.deOriginal-Content von: Deutsche Gründer- und Unternehmertage (deGUT), übermittelt durch news aktuell