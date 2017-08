Bevorstehender Prozess wegen Gepäckversiegelungsauftrag des Miami International Airport - TrueStar Group berichtet über Aussage von Miamis Bürgermeister

Miami (ots/PRNewswire) -Carlos Giménez, Bürgermeister von Miami-Dade, wurde aufgefordert,eine Aussage im Prozess zum Gepäckversiegelungsauftrag des MiamiInternational Airport zu machen. Das Unternehmen TrueStar Group,Dienstleister im Bereich Gepäckversiegelung und -sicherung, behauptetUnregelmäßigkeiten in der Modifizierung desGepäckversiegelungsauftrags festgestellt zu haben und verklagt dasMiami-Dade County sowie Safe Wrap (Florida), um ein neues Angebot füreinen der verkehrsreichsten Flughäfen Amerikas zu erwirken.TrueStar erhebt Klage gegen das County und die Beauftragten imRahmen der Vertragsabänderung unlauteren Wettbewerb begünstigt,parteiisch sowie sprunghaft und gegen das Interesse des Countysgehandelt zu haben - 2013 wurde der Auftrag ursprünglich Safe Wrapzugesprochen."Um Klarheit in die Angelegenheit zu bringen", wurde BürgermeisterGiménez aufgefordert, Stellung zu beziehen, weshalb er dieBeauftragten vermeintlich gebeten hat, die Vorgehensweise zu ändern,das County jedoch nicht angehalten hat, Angebote und Vorschläge fürden Gepäckversiegelungsauftrag anzustreben, nachdem Safe Wrap einenNachlass von 65 % des jährlich an das County zu leistenden undzugesagten Mindestbetrags erbeten hat.TrueStar verlor seinen Dienstleistungsvertrag am MiamiInternational Airport 2013 zugunsten des Konkurrenten Safe Wrap, eineTochtergesellschaft des börsennotierten und in Mailand gelistetenUnternehmens Safe Bag, aufgrund einer Last-Minute-Entscheidung derCounty-Beauftragten."Wir haben die höchste Punktzahl durch das Bewertungskomiteeerhalten und die Ausschreibung fair und entsprechend der Regelngewonnen", so Fabio Talin, CEO TrueStar. "Die Beauftragten lehntendie Empfehlung des Bürgermeisters jedoch ab, setzten sein Veto außerKraft und erteilten den Auftrag den Verlierern (Safe Wrap) derAusschreibung."Als Safe Wrap 2013 der Auftrag erteilt wurde, haben dieBeauftragten des Miami-Dade auf Anfrage des Bürgermeisters denjährlich an den Miami International Airport gezahlten Mindestbetragum 65 % von 9,6 Millionen Dollar auf 3,5 Millionen Dollar in einembeschleunigten Rechtssetzungsverfahren reduziert - auf die üblicheAnhörung des Komitees wurde in diesem Zusammenhang verzichtet. Zudemwurde die Voraussetzung für die Ertragsbeteiligung von 52 % auf 35 %reduziert. Darüber hinaus schrieb der Miami International Airport 1,8Millionen Dollar Mietschulden ab, mit denen sich Safe Wrap amFlughafen in Rückstand befand.Richter Bailey wird darüber entscheiden, ob die Absicht desBürgermeisters auszusagen berechtigt ist. Eine Verhandlung vorGericht wird vor Ablauf des Jahres erwartet.http://www.truestargroup.comPressekontakt:Aline Pestana+41 79 136 74 17alinepestana@hotmail.co.ukOriginal-Content von: TrueStar Group, übermittelt durch news aktuell