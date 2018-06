Bevor Headhunter auf die Pirsch gehen: Unternehmen setzen auf Erfahrung und Renommée bei der Beraterwahl

Frankfurt (ots) - Zahlreiche Firmen tun sich schwer, freie Stellenaus eigener Kraft zu besetzen. So erklären bei einer aktuellenUmfrage der Unternehmensberatung Baumann Executive Search 56 Prozentder befragten Unternehmen, dass sie einen Headhunter beauftragen,weil sie selbst keine geeigneten Kandidaten finden. Dabei geben dieFirmen an, zunächst selbst zu suchen. Befragt wurden von demMeinungsforschungsinstitut Toluna 100 Geschäftsführer undPersonalverantwortliche aus Unternehmen mit mehr als 500Mitarbeitern, die an der Auswahl von Personalberatern beteiligt sind.Auffällig bei den Ergebnissen: Vor allem Firmen mit mehr als 5.000Mitarbeitern haben Probleme, passende Bewerber zu finden (68Prozent)."Das liegt an der großen Anzahl benötigter Mitarbeiter, aber auchdaran, dass die Recruiting-Prozesse in großen Unternehmen in derRegel langsamer sind. Zwischen den einzelnen Bewerbungsschrittenvergeht oft zu viel Zeit", erklärt Dr. Michael Faller,Geschäftsführer der Unternehmensberatung Baumann Executive Search.Insgesamt folgert der Personalberater aus den Ergebnissen der Studie:"Für Unternehmen sind Headhunter fester Bestandteil ihrerRecruiting-Strategie." So haben nahezu alle befragten Unternehmen inden vergangenen Jahren Erfahrungen mit einem Headhunter gemacht (97Prozent). In Zukunft planen 95 Prozent eine Zusammenarbeit. Faller:"Dass Unternehmen mit Erfolg verstärkt selbst suchen - Schlagwort:Active Sourcing - ist offenbar nicht so verbreitet, wie die aktuelleDiskussion in der Branche vermuten lässt."Unternehmen wollen Kandidaten beim Wettbewerb nicht ansprechenAls weiteren Grund für die Beauftragung eines Headhunters nennen42 Prozent der Befragten, dass sie Bewerber mit sehr speziellenQualifikationen benötigen. 41 Prozent geben zu Protokoll, dass siebestimmte Kandidaten, zum Beispiel bei ihren direkten Wettbewerbern,nicht selbst ansprechen wollen. 36 Prozent führen den hohenFachkräftemangel in ihrer Branche an. Ebenfalls 36 Prozent begründendie Zusammenarbeit mit Personalberatern damit, dass das Recruitingmöglichst schnell gehen muss.Bis eine Stelle über einen Personaldienstleister neu besetzt wird,dauert es bei 62 Prozent der befragten Unternehmen im Durchschnittweniger als vier Monate. Von einer längeren Zeitspanne berichten 35Prozent, in nur drei Prozent der Unternehmen wurde die Position nichtdurch den Headhunter besetzt. In sechs von zehn Unternehmen besetztder Headhunter Positionen auf allen Ebenen, bei 36 Prozentausschließlich Spezialistenpositionen und Stellen im mittlerenManagement. Ausschließlich um Topmanager geht es nur bei vier Prozentder befragten Unternehmen. Mit 84 Prozent erklären die Firmen rechteinstimmig, dass sie von einem Headhunter nur wenige, gut ausgesuchteProfile erwarten. "Es besteht kein Trend zu mehr Masse statt Klasseund es ist auch nicht allein die Geschwindigkeit, die zählt",kommentiert Baumann-Experte Faller.Vor allem große Firmen glauben an KI-SystemeFür das digitale Zeitalter sehen die Befragten die Headhunter gutgerüstet. Am ehesten fehlen ihnen ihrer Einschätzung nach dieFähigkeit, digitale Kompetenzen zu beurteilen (41 Prozent) sowieKontakte zu Kandidaten mit einschlägigen digitalen Kompetenzen (36Prozent). Zur Möglichkeit des Einsatzes von künstlicher Intelligenzbefragt erklären 37 Prozent der Befragten, dass ein KI-System inZukunft vor allem die erste Vorauswahl von Kandidaten treffen kann.34 Prozent geben an, dass die gesuchten Eigenschaften künftig voneiner intelligenten Software festgelegt werden können. Entscheider ingroßen Unternehmen sind dabei deutlich technikgläubiger: Hier könnensich 50 Prozent der Befragten vorstellen, dass KI-Systeme künftig fürdie Definition der gesuchten Eigenschaften genutzt werden, 45 Prozenttrauen ihnen das fachliche Matching zu.Was die Auswahl eines Beraters angeht, achten dieRecruiting-Verantwortlichen in den Unternehmen mit 46 Prozent vorallem auf die Spezialisierung auf ihre Branche sowie die langjährigeErfahrung und das Renommée der Personalberatung (43 Prozent). Voneher untergeordneter Bedeutungscheinen den Unternehmen hingegen dieSuchmethoden des Headhunters zu sein. Am wenigsten interessiert sie,ob er in digitalen Datenbanken sucht oder eigene Stützpunkte imAusland hat. Faller: "Für die Unternehmen zählt das Ergebnis. Ineiner relativ intransparenten Branche mit über 7.000 Personalberaternund rund 2.000 Beratungsunternehmen orientieren sie sich an derErfahrung und den Referenzen eines Headhunters."An der Headhunter-Studie der Baumann UnternehmensberatungExecutive Search haben 100 Personalverantwortliche aus Unternehmenmit mindestens 500 Mitarbeitern teilgenommen. Die Umfrage wurde imApril 2018 auf der Basis von Online-Interviews durchgeführt. 