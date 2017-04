Bevölkerungsschutz: Wir müssen umdenken (FOTO)

Köln/Brühl (ots) -Terrorgefahren, Chemieunfälle, Unwetterkatastrophen: DieHerausforderungen im Bereich Bevölkerungsschutz werden immer größer -diejenigen, die sie lösen wollen, immer weniger. Vom 31. März bis zum2. April 2017 diskutierten 160 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiteraus dem gesamten Verband, wie sich der ASB auf solche komplexenAnforderungen einstellen kann."Unser wichtigstes Pfund im Bevölkerungsschutz sind dabei dievielen tausend Ehrenamtlichen, die ihre Freizeit und ihr Know-Howbeim ASB einbringen und dadurch unsere Arbeit erst möglich machen",sagte Bundesarzt Dr. Georg Scholz in seiner Begrüßung. "Darauf sindwir ganz besonders stolz."Hier zeigt sich ganz deutlich: Neue ehrenamtliche Helfer zugewinnen entwickelt sich zu einer der Kernaufgaben im ASB. "DasInteresse an einem Ehrenamt im Bevölkerungsschutz hat abgenommen,weil wir lange Zeit relativ krisenfrei überstanden haben. Wir müssenaber den Menschen klarmachen, wie wichtig dieser gesellschaftlicheBereich für die Sicherheit in Deutschland ist und den Wunsch wecken,sich einzubringen", sagt Michael Schnatz, der im ASB-Bundesverbanddie Bereiche Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Erste Hilfeleitet. "Wir müssen dafür Interessierten die Möglichkeit geben,Arbeit, Familie und freiwilliges Engagement zu vereinen - und sich inverschiedenen Bereichen des ASB ganz flexibel mal mehr, mal wenigerzu engagieren."Hier muss der ASB seine politische Arbeit intensivieren, um eineGleichstellung aller Helfer zu erreichen: Noch immer werdenfreiwillige Mitarbeiter von Hilfsorganisationen - anders als etwa beider Feuerwehr oder beim Technischen Hilfswerk - für einen Einsatznicht flächendeckend von der Arbeit freigestellt. Eine längerfristigeUnterstützung, wie sie in der Vergangenheit zum Beispiel beiHochwassern oder bei der Erstbetreuung von Flüchtlingen nötig wurde,ist so kaum zu stemmen. "Wir appellieren an den Gesetzgeber, dieseFreistellung durchzusetzen - aber auch an die Arbeitgeber direkt,gesellschaftliches Engagement zu ermöglichen, damit unsere Helfer zumSchutz anderer beitragen können", so Michael Schnatz.Christoph Unger, Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutzund Katastrophenhilfe, drängte darauf, das föderale System aus Bund,Ländern und Hilfsorganisationen ein Stück weit zusammenzuführen. Erbrachte einige der aktuellen Probleme in seiner Eingangsrede auf denPunkt: "Die Bevölkerung ist auf den Notfall nicht mehr gutvorbereitet und sie ist schlecht zu erreichen". Auch die nationalen,regionalen und kommunalen Strukturen seien nicht ausreichend auf alledenkbaren Krisenfälle, etwa auf einen Reaktorunfall, eingerichtet."Wir müssen in der Gesellschaft - vom einzelnen Bürger, zuUnternehmen, Hilfsorganisationen bis zur Regierung - die Fähigkeit,sich selbst zu versorgen und zu schützen, wieder verbessern."Das nimmt sich auch der ASB nun zur Aufgabe. Der Verbandentwickelt neue Methoden, die Bevölkerung auf Notfälle vorzubereitenund ihre Fähigkeit, sich in der Katastrophe selbst zu schützen, zuverbessern.Hintergrund:Im Falle einer Katastrophe bauen Helfer vom ASB Notunterkünfteauf, versorgen betroffene Personen oder Rettungskräfte. Rund 1.500Mal am Tag rückt der ASB-Rettungsdienst aus, um Kranken und VerletzenMenschen zu helfen. In seinen Erste-Hilfe-Kursen vermitteln unsereSamariterinnen und Samariter die nötigen Kenntnisse, dass Menschen imNotfall lebensrettende Maßnahmen selbst beginnen können. DieASB-Wasserretter sorgen dafür, dass nach Unfällen am oder im Wasserden Opfern schnell geholfen wird. Und die Rettungshundestaffel suchtnach vermissten Personen und hilft etwa nach Erdbeben oderErdrutschen dabei, Überlebende zu finden. Der Bevölkerungsschutz imASB ist fast ausschließlich durch ehrenamtliche Helfer organisiert.Insgesamt engagieren sich beim ASB mehr als 17.000 Menschenfreiwillig.Hinweise für Redaktionen: In unserer Mediendatenbank können Sieweitere Bilder zur Veröffentlichung kostenfrei herunterladen(Zugangsdaten: presse/presse).Pressekontakt:Verena Bongartz, E-Mail: v.bongartz@asb.de, Telefon: (0221) 4 7605-476Original-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell