Stuttgart (ots) - Eine große Mehrheit der Deutschen spricht sichfür die Einführung eines Schulfachs aus, in dem der Umgang mit Geldgelehrt wird. 85 Prozent der Befragten befürworten dies - auch alsGelegenheit, einen Überblick über die neuen digitalen Möglichkeitender Geldverwaltung und Datensicherheit zu erlangen. Dies sindErgebnisse der repräsentativen Studie "Digitale Bankservices 2018"der Creditplus Bank AG.Online-Banking ist für viele Deutsche längst Alltag, digitaleServices wie kontaktloses Bezahlen, Video-Identifikation undRobo-Advisor sind auf dem Vormarsch. "Intelligente Digital-Lösungenerleichtern die Erledigung der Bankgeschäfte und die persönlicheFinanzplanung", sagt Belgin Rudack, Vorstandsvorsitzende derCreditplus Bank. "Doch nicht alle Kunden sind von Anfang an mit ihnenvertraut. Welche Angebote sind für mich eine Hilfe? Wie ist es um dieSicherheit meiner Daten bestellt? Solche Fragen sollten schon imSchulunterricht behandelt werden."Die Creditplus Bank hat damit bereits gute Erfahrungen gemacht.Seit Jahren unterstützen Creditplus-Mitarbeiter Schulen durchUnterricht zum Umgang mit Geld. "Apps können zum Beispiel eine großeHilfe dabei sein, den Überblick über die eigenen Finanzen zubehalten", sagt Rudack. "Online-Tutorials und digitale Berater gebennützliche Finanztipps. Diese Möglichkeiten sollte jeder kennen."Skepsis und Unsicherheit gegenüber KryptowährungenEin Beispiel für eine digitale Neuerung, über die viel gesprochenwird, die aber die wenigsten im Detail verstehen, sindKryptowährungen. Jeder zehnte Deutsche gibt in der Creditplus-Umfrageganz offen zu, dass er nicht weiß, was Kryptowährungen eigentlichsind. Insgesamt fast drei Viertel der Deutschen sind skeptischgegenüber Bitcoins & Co. und würden eher nicht damit bezahlen. "Auchbei diesem Thema sind Informationen wichtig", sagt Rudack."Kryptowährungen sind aufgrund der enormen Kursschwankungen durchausriskant - das sollte jeder wissen."Nur eine Minderheit führt ein HaushaltsbuchHelfen könnte der Schulunterricht in Geldfragen auch dabei, dieeigene Finanzplanung zu verbessern. Fast zwei Drittel der Deutschenführen der Studie zufolge kein Haushaltsbuch - weder auf dem Papiernoch digital. Lediglich jeder zehnte Befragte nutzt Apps oder eineCloud, um seine Einnahmen und Ausgaben zu dokumentieren. "SchonSchüler sollten aber wissen, dass der Überblick über die eigenenAusgaben eine schlichte Notwendigkeit ist", sagt Rudack. "ImUnterricht kann vermittelt werden, wie ein digitales Haushaltsbuchgeführt wird und welche Vorteile es bietet."Weitere Infos zu den Studienergebnissen finden Sie hier:https://bit.ly/2tSYbLbEine Infografik finden Sie hier: https://bit.ly/2u61TjEZur Bevölkerungsbefragung "Digitale Bankservices 2018":Im Frühjahr 2018 wurden 1.000 Personen ab 18 Jahren online durchdas Marktforschungsinstitut Toluna befragt. Die Studie istbevölkerungsrepräsentativ.Creditplus auf einen Blick:Die Creditplus Bank AG ist eine hochspezialisierteKonsumentenkreditbank mit den Geschäftsfeldern Absatzfinanzierung,Privatkredite und Händlerfinanzierung. Das Kreditinstitut mitHauptsitz in Stuttgart hat bundesweit 18 Filialen und 624Mitarbeiter. Creditplus gehört über die französischeKonsumfinanzierungsgruppe CA Consumer Finance zum Crédit AgricoleKonzern. Creditplus erzielte zum 31.12.2017 eine Bilanzsumme von rund4.890 Mio. Euro und gehört zu den führenden im Bankenfachverbandorganisierten Privatkundenbanken. Die Bank verfügt über einvernetztes Multi-Kanal-System, das die Vertriebskanäle Filialen,Internet, Absatzfinanzierung und PartnerBanking optimal miteinanderverbindet. Dies schafft Synergien und bietet den Kunden alleerdenklichen Zugangswege zum gewünschten Kredit. Kooperationspartnerim Handel sind beispielsweise Suzuki, Piaggio, Miele, Bulthaup oderKüche&Co.Creditplus in Social Media:Corporate Blog (www.Creditplusblog.de)Facebook (www.facebook.de/Creditplus)Twitter (www.twitter.com/Creditplusbank)Pressekontakt:Creditplus Bank AGSandra HilpertTel: (0711) 66 06 - 640Fax: (0711) 66 06 - 887E-Mail: presse@Creditplus.dewww.Creditplus.deOriginal-Content von: CreditPlus Bank AG, übermittelt durch news aktuell