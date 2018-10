Bevölkerungsbefragung: Banking gern online, Beratung lieber persönlich / Größtes Vertrauen genießt der Berater der Hausbank

Stuttgart (ots) - Die Deutschen schätzen die digitale Abwicklungihrer alltäglichen Bankgeschäfte sehr, vertrauen aber in Geldfragenweiter auf die persönliche Beratung am besten bei ihrer Hausbank.Kontoauszüge holen, Überweisungen und Daueraufträge sowie dieVerwaltung des Girokontos - alles das erledigt eine große Mehrheitder Deutschen mittlerweile lieber online. Wenn es um Beratung geht,legen aber fast zwei Drittel Wert auf ein persönliches Gespräch. Diessind Ergebnisse der repräsentativen Studie "Digitale Bankservices2018" der Creditplus Bank AG.Größtes Vertrauen genießen die Berater der Hausbank und derklassischen Finanzinstitute. 74 Prozent fühlen sich mit derpersönlichen Beratung durch "ihre Bank" am wohlsten, 59 Prozentsagen, dass sie Beratern klassischer Geldinstitute vertrauen. DenOnline-Beratungstools der Hausbank würden 39 Prozent der BefragtenVertrauen entgegenbringen, den von klassischen Banken 32 Prozent undden von Fintechs oder Start-ups nur noch 19 Prozent.Vertrauen am ehesten in die eigene BankÄhnlich sieht es mit dem Vertrauen in Banking-Apps aus. Während 62Prozent der Deutschen auf die App der Hausbank setzt, überwiegt beiAngeboten von Drittanbietern, etwa von Fintechs und Start-ups, dasMisstrauen. Lediglich 18 Prozent stehen ihnen positiv gegenüber.Video-Identifikation und digitale Signatur auf dem VormarschDie Mehrheit der Deutschen lehnt die verschiedenen digitalenAngebote zwar noch ab, mit denen sie Bankgeschäfte erledigen könnte,es gibt aber einen deutlichen Unterschied zwischen den Generationen.Die digitale Signatur mittels Handy nutzen bereits 45 Prozent derBundesbürger zwischen 18 und 29 Jahren und sogar 49 Prozent dererzwischen 30 und 39 Jahren, doch lediglich 19 Prozent der Generation60plus. Ähnlich sehen die Zahlen bei der Video-Identifikation aus,die zum Beispiel bei einer Kontoeröffnung oder einem Kreditabschlussden Besuch in der Filiale ersetzt. "Wir stellen außerdem fest, dassdie Nutzung dieser digitalen Dienste stetig steigt", sagt BelginRudack, Vorstandsvorsitzende der Creditplus Bank. "Immer mehr Kundenidentifizieren sich per Video-Ident und schließen einen Vertragmittels digitaler Signatur ab." Die Vorteile liegen auf der Hand: DerGang zur Post entfällt. Der Kunde kann die Services und Produktenutzen, wo er sich gerade bewegt - egal, ob in den eigenen vierWänden, im Café oder beim Einkaufen.Großes Potenzial zeigen schon jetzt das kontaktlose Bezahlen mitdem NFC-Verfahren, bei dem Karte oder Handy an ein Lesegerät gehaltenwerden, und der Fingerabdruck-Login in die Banking-App. Jeweils 42Prozent der Befragten nutzen diese Angebote bereits oder wollen dieszumindest in Zukunft machen.Weitere Infos zu den Studienergebnissen finden Sie hier:https://bit.ly/2MJ4kAvEine Infografik finden Sie hier: https://bit.ly/2NpmSXJZur Bevölkerungsbefragung "Digitale Bankservices 2018":Im Frühjahr 2018 wurden 1.000 Personen ab 18 Jahren online durchdas Marktforschungsinstitut Toluna befragt. Die Studie istbevölkerungsrepräsentativ.Creditplus auf einen Blick:Die Creditplus Bank AG ist eine hochspezialisierteKonsumentenkreditbank mit den Geschäftsfeldern Absatzfinanzierung,Privatkredite und Händlerfinanzierung. Das Kreditinstitut mitHauptsitz in Stuttgart hat bundesweit 18 Filialen und 624Mitarbeiter. Creditplus gehört über die französischeKonsumfinanzierungsgruppe CA Consumer Finance zum Crédit AgricoleKonzern. Creditplus erzielte zum 31.12.2017 eine Bilanzsumme von rund4.890 Mio. Euro und gehört zu den führenden im Bankenfachverbandorganisierten Privatkundenbanken. Die Bank verfügt über einvernetztes Multi-Kanal-System, das die Vertriebskanäle Filialen,Internet, Absatzfinanzierung und PartnerBanking optimal miteinanderverbindet. Dies schafft Synergien und bietet den Kunden alleerdenklichen Zugangswege zum gewünschten Kredit. Kooperationspartnerim Handel sind beispielsweise Suzuki, Piaggio, Miele, Bulthaup oderKüche&Co.Creditplus in Social Media:Corporate Blog (www.Creditplusblog.de)Facebook (www.facebook.de/Creditplus)Twitter (www.twitter.com/Creditplusbank)Pressekontakt:Creditplus Bank AGSandra HilpertTel: (0711) 66 06 - 640Fax: (0711) 66 06 - 887E-Mail: presse@Creditplus.dewww.Creditplus.deOriginal-Content von: CreditPlus Bank AG, übermittelt durch news aktuell