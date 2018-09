Bevölkerung in Deutschland: 82,8 Millionen zum Jahresende 2017

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2017 nahm nach Ergebnissen desStatistischen Bundesamtes (Destatis) die GesamtbevölkerungDeutschlands im Vergleich zum Vorjahr um 270 700 Personen (+0,3 %) zuund lag zum 31.12.2017 bei 82,8 Millionen. Damit wurde eine ersteSchätzung des Statistischen Bundesamtes vom 16. Januar 2018bestätigt.Im Jahr 2017 ist die steigende Einwohnerzahl ausschließlich daraufzurückzuführen, dass 405 000 Personen mehr zuwanderten alsabwanderten (Wanderungsüberschuss 2016: +500 000 Personen).Gleichzeitig starben 147 000 Personen mehr als geboren wurden(Geburtendefizit 2016: -119 000 Personen). Infolgedessen fiel dasBevölkerungswachstum insgesamt geringer aus als in den beidenVorjahren (2016: +346 000 oder +0,4 %; 2015: +978 000 oder +1,2 %).In den meisten Bundesländern nahm die Einwohnerzahl zu, absolutgesehen am stärksten in Baden-Württemberg (+71 500), gefolgt vonBayern (+66 500) und Berlin (+38 700). Prozentual gesehen hattenBerlin und Hamburg den höchsten Zuwachs (jeweils +1,1 %). InSachsen-Anhalt (-13 200 oder -0,6 %), Thüringen (-6 900 oder -0,3 %)und im Saarland (-2 500 oder -0,2 %) gab es hingegen einenBevölkerungsrückgang. In Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern blieb dieEinwohnerzahl nahezu unverändert. Insgesamt nahm die Bevölkerung imfrüheren Bundesgebiet (ohne Berlin) um 242 800 Personen zu (+0,4 %),während sie in den neuen Bundesländern (ohne Berlin) um circa 10 700Personen (-0,1 %) leicht zurückging.Ende 2017 lebten rund 9,7 Millionen ausländische Staatsbürgerinnenund Staatsbürger in Deutschland (+5,0 % gegenüber dem Vorjahr) sowie73,1 Millionen Deutsche (-0,3 % gegenüber dem Vorjahr). DerAusländeranteil an der Gesamtbevölkerung erhöhte sich von 11,2 % imJahr 2016 auf 11,7 % im Jahr 2017.Methodische Hinweise:Die Entwicklung der Bevölkerung ergibt sich zum einen aus denGeburten und Sterbefällen, zum anderen aus den Zu- und Fortzügen.Zudem fließen Korrekturen in die Berechnung ein. Diese entstehen,wenn beispielsweise von der Meldebehörde übermittelte Wanderungsfälledurch die Meldebehörde selbst rückgängig gemacht werden.Der angegebene Wanderungssaldo von rund 405 000 ist vorläufig.Gegenüber den endgültigen Wanderungszahlen kann es noch zuVerschiebungen zwischen den von den Meldebehörden gemeldetenKorrekturen und Wanderungsfällen kommen, die aber keinen Einfluss aufdie Bevölkerungszahlen haben. Die endgültigen Wanderungszahlen desJahres 2017 wird das Statistische Bundesamt voraussichtlich imOktober 2018 veröffentlichen.Die Ergebnisse des Bevölkerungsstandes 2017 sind aufgrundmethodischer Änderungen bei den Wanderungsstatistiken, technischerWeiterentwicklungen der Datenlieferungen aus dem Meldewesen sowie derUmstellung auf ein neues statistisches Aufbereitungsverfahren ab demJahr 2016 nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar.Das Ausländerzentralregister (AZR) weist eine von derBevölkerungsfortschreibung abweichende Zahl in Deutschland lebenderAusländerinnen und Ausländer nach (AZR: 10,6 Millionen;Bevölkerungsfortschreibung: 9,7 Millionen, jeweils 31.12.2017). DieseDifferenz ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass derBevölkerungsbestand in der Bevölkerungsfortschreibung aufgrund derErgebnisse des Zensus 2011 korrigiert wurde, im AZR hingegen nicht.Der Zensus 2011 hatte ergeben, dass die Zahl der in Deutschlandlebenden Ausländerinnen und Ausländer um 1,1 Millionen Personenniedriger war als zuvor angenommen.Ausführliche Hinweise finden Sie unter den Erläuterungen zurStatistik der Bevölkerungsfortschreibung.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Wanderungen, Bevölkerungsfortschreibung, Gebietsgliederungen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 29 35www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell