BevCanna rechnet mit Abschluss von Übernahme der Naturo Group bis 20. Januar 2021

Quelle: IRW Press

Durch Zusammenschluss zweier Marktführer für Getränke und natürliche Gesundheitsprodukte entsteht globale, umfassende Gesundheits- und Wellnessplattform

Vancouver (British Columbia), 17. Dezember 2020. BevCanna Enterprises Inc. (CSE: BEV, Q: BVNNF, FWB: 7BC) („BevCanna“ oder das „Unternehmen“), ein aufstrebender Marktführer bei mit Cannabis angereicherten Getränken, meldete heute, dass die kürzlich gemeldete Übernahme von Naturo Group Inc. am oder vor dem 20. Januar 2021 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung