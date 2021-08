BevCanna gibt Produktaufstellungen und Aufträge der Alberta Gaming and Liquor Commission bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Quelle: IRW Press

Alberta Gaming and Liquor Commission erteilte einen ersten Auftrag für die internationalen Bestseller Keef und Green Monké und die neue B.C-Marke, State B Beverages. Die Produkte sollen im Herbst in den Regalen in Alberta sein

VANCOUVER, BC, 18. August 2021. Ein neues führendes Unternehmen im Bereich Gesundheits- und Wellness-Getränke und -Produkte, BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) („BevCanna“ oder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



