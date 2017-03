Von 100, für führende Aufgaben und Dienste für die Gesellschaftausgewählten jungen Führungspersönlichkeiten sind 54 Prozent FrauenGenf, Schweiz (ots/PRNewswire) - Eine Welt, die sowohl mit neuenals auch anhaltenden Herausforderungen konfrontiert ist, benötigt fürdie Entwicklung innovativer Lösungen und die Bewirkung positiverVeränderungen eine neue Generation von globalenFührungspersönlichkeiten. Jedes Jahr wählt das Weltwirtschaftsforum(http://www.weforum.org/) eine neue Generation von Young GlobalLeaders (YGL) [jungen globalen Führungspersönlichkeiten], diezusammenarbeiten und sich gegenseitig ermutigen sollen, um die Weltzum Besseren zu verändern. Im zehnten Jahr in Folge ist Heidrick &Struggles (http://www.heidrick.com/) (Nasdaq: HSII), ein führenderAnbieter bei weltweiter Führungskräftesuche, Führungskräfteberatungund Unternehmenskulturentwicklung, eine Partnerschaft mit demWeltwirtschaftsforum zur Identifizierung und Beurteilungqualifizierter Kandidaten für die Auswahl als Young Global Leadersfür 2017 (https://www.weforum.org/communities/young-global-leaders/)eingegangen.Die komplette Liste der 2017 Young Global Leaders finden Sie unterhttp://wef.ch/ygl17.Heidrick & Struggles verfügt über jahrzehntelange Erfahrung beider Identifizierung und Beurteilung von Führungskräften fürzahlreiche der weltweit führenden Organisationen und unterstützt dasWeltwirtschaftsforum bei der Bewertung der YGL-Kandidaten. ZurKohorte der 100 YGLs des Jahres 2017 zählen einTechnologieunternehmer, dessen mobile App mehr als 100.000Nebenerwerbslandwirten in Afrika geholfen hat, ein Yale-Absolvent,der ein hohes Einkommen ablehnte, um Millionen Dorfbewohnern imländlichen China zu helfen, ein Pionier bei Mikroversicherungen, derein Sicherheitsnetz für das gefährdetste Segment der Gesellschaftbietet, und transformative Wissenschaftler, die Vorreiter beiGentherapie, künstlicher Intelligenz, experimenteller Psychologie undMathematik sind.In diesem Jahr ist über die Hälfte der allesamt jünger als 40Jahre alten 100 YGLs Frauen."Wir teilen das Engagement des Weltwirtschaftsforums bei seinenBemühungen, außergewöhnliche junge Führungspersönlichkeitenzusammenzubringen, um einige der größten Herausforderungen der Weltzu überkommen", sagte Valerie Germain, Partner von Heidrick &Struggles und Executive Sponsor der strategischen Partnerschaft desUnternehmen mit dem Weltwirtschaftsforum. "Mehr als 100 unsererKollegen haben bei der Beurteilung von qualifizierten Kandidaten fürdie Gemeinschaft der Young Global Leaders mitgeholfen. Der von unsausgewählte Jahrgang ist wirklich unwahrscheinlich."Aktuelle und ehemalige YGLs leiten Regierungen und Fortune 500Unternehmen, gewinnen Nobelpreise sowie Academy Awards und sindUN-Goodwill-Botschafter und soziale Unternehmer. Die neuenFührungspersönlichkeiten werden aufgefordert, in den kommenden fünfJahren gemeinsam an weltweit sinnvollen Unternehmungen mitzuwirken,darunter die Suche nach einem Mittel zur Heilung vonQuerschnittlähmung (http://uk.businessinsider.com/mark-pollock-walks-with-bionic-suit-2015-9?r=US&IR=T), die Bewältigung vonWasserknappheit (http://www.thirstforwater.org/), die Schaffung einesweltweiten Netzwerks für Notfallmaßnahmen (https://www.forbes.com/sites/elizabethmacbride/2016/06/30/why-dubai-based-murgency-could-one-day-save-the-lives-of-people-in-appalachia/#6232b54d637e) und dieFörderung abfallfreier Kreislaufwirtschaften(https://thecirculars.org/).YGLs werden im Rahmen eines qualifizierten Nominierungsprozessesausgewählt und nach strengen Auswahlkriterien beurteilt. Von denTausenden Kandidaten müssen die, die ausgewählt werden,professionelle Leistungen, umfassende Erfahrung, Engagement für dieGesellschaft und die Fähigkeit, Herausforderungen zu bewältigen,nachweisen können. Mit dem Ziel, eine wirklich repräsentative Gruppezu bilden, werden die Kandidaten vom Young Global Leaders Team desForums sowie Experten von Heidrick & Struggles ausgewählt und ineinem letzten Schritt von einem Auswahlgremium durchleuchtet.Das Forum of Young Global Leaders verfolgt drei Ziele:- Die Transformation der nächsten Generation von Führungskräften:durch persönliche Erfahrungen, die zu Wissensaustausch, zurEntwicklung eines besseren Verständnisses und zur Definitionwichtiger globaler Herausforderungen führen.- Den Aufbau einer weltweiten Gemeinschaft von Gleichgestellten:durch die Einbindung von Young Global Leaders in Netzwerke undProzesse, die nach zukunftsgerichteten und innovativen Lösungen fürdie Menschheit suchen.- Die positive Einwirkung auf weltweite Herausforderungen: durch dieEinbindung von Young Global Leaders in Kooperationsmaßnahmen, diepersönliche Beiträge bei gemeinsamen Aktionen und Taskforceseinsetzen.Über Heidrick & StrugglesHeidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist als maßgeblicher Anbieterfür Führungskräfte und Spitzenunternehmen in aller Welt bei derFührungskräfteberatung, Unternehmenskulturentwicklung undFührungskräftesuche tätig. Heidrick & Struggles ist seit mehr als 60Jahren ein Vorreiter bei der Führungskräftesuche. Das Unternehmengilt heute als vertrauenswürdiger Berater, der mit integriertenLösungsangeboten seinen Kunden dabei hilft, die Welt zu verändern,ein Führungsteam nach dem anderen. www.heidrick.comÜber das Forum of Young Global Leaders und dasWeltwirtschaftsforumDas von Professor Klaus Schwab 2004 gegründete Forum of YoungGlobal Leaders ist eine einzigartige Multi-Stakeholder-Gemeinschaftmit über 900 außergewöhnlichen jungen Führungspersönlichkeiten. DieseMenschen sind mutig, handlungsorientiert sowie unternehmerisch undsie opfern ihre Zeit und ihr Talent, um aus der Welt einen besserenOrt zu machen. Das Weltwirtschaftsforum ist eine unabhängige,internationale Organisation, die sich der Verbesserung des Zustandesder Welt durch die Einbindung von Führungspersönlichkeiten inPartnerschaften zur Formung globaler, regionaler und industriellerAgenden verpflichtet hat. 