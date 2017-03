Beurlaubter VW-Manager will vor Gericht Millionenbonus erzwingen

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Der frühere Entwicklungsvorstand der Marke VW , Heinz-Jakob Neußer, hat den Volkswagen -Konzern auf die Nachzahlung eines Bonus in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro verklagt.



Am Donnerstag (13.30 Uhr) kommt es deshalb zu einer Güteverhandlung beim Braunschweiger Arbeitsgericht. Neußer war 2015 im Zuge des Abgas-Skandals beurlaubt worden. Er gehört zu einer Gruppe von sieben VW-Mitarbeitern, gegen die im Abgas-Skandal bislang Strafanzeige in den USA gestellt wurde. Ob Neußer selbst zu der Verhandlung erscheint, ist unklar./bch/DP/das