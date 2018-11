Betzold Lesestift gewinnt Worlddidac Award (FOTO)

Ellwangen (ots) -Betzold gewinnt mit Digitalstift "Tellimero" den Worlddidac Award2018Der renommierte internationale Worlddidac Award für besondersinnovative und pädagogisch sinnvolle Produkte geht in diesem Jahr aneine Eigenentwicklung des Ellwanger Familienunternehmens Betzold.Am 7. November durften die Geschäftsführer den begehrten Preis imBernexpo Congress Centre in Bern entgegennehmen. Der digitaleLesestift "Tellimero" wurde von der internationalen WorlddidacStiftung als besonders innovativ und pädagogisch sinnvollausgezeichnet. Hierbei überzeugte der sprechende Stift gleich zweiunabhängige Gremien: eine Expertenjury und eine Lehrerjury. Diesebeurteilten das Produkt auf pädagogische Eignung, Bildungswert,Qualität und Design. "Unter der Berücksichtigung der vorgegebenenKriterien befand das Kollegium, dass es sich bei dem Produkt um einebesonders lobenswerte Bildungslösung handelt, die für den Einsatz inSchulen überaus empfehlenswert ist.", lautete das positive Urteil derJury.Audiodigitales Lernsystem für Groß und KleinDer Tellimero kombiniert die beiden Möglichkeiten, bereitsvorhandene Lehrmaterialien auditiv wiederzugeben und eigeneTextpassagen aufzunehmen. Durch das Antippen der bespielten Stickermit dem digitalen Lernstift werden die Sprachaufnahmen abgerufen."Die Auszeichnung des Tellimero mit einem internationalen Preis istfür uns die Krönung, insbesondere nachdem es sich bei diesem Produktum eine der aufwändigsten Entwicklungen in der Unternehmensgeschichtehandelt!", betonte Geschäftsführer Ulrich Betzold.Erfolg zusammen mit den Kunden feiernDen Award, den die Arnulf Betzold GmbH am 7. November 2018 imBernexpo Congress Centre in Bern entgegengenommen hat, sieht dasFamilienunternehmen als weiteren Ansporn: "Wir möchten den Kindernmehr Spaß am Lernen geben und gerade auch modernere Techniken hierfürnutzen. Der Tellimero gibt den Kindern die Möglichkeit, ihre Aufgabenindividuell und selbstständig zu lösen. Das motiviert und spornt an."Um den Erfolg nicht nur mit den anderen Gewinnern, sondern auch mitden Kunden zu feiern, gibt es auf betzold.de bis 18.11.2018 eineTellimero-Aktion. Zu jeder Tellimero-Bestellung bekommen Kunden eineGratis-Zugabe und 10% Rabatt auf alle Zubehör-Produkte.Über den TellimeroMit diesem Stift kann jedes Kind individuell in seinem Tempolernen - eigenständig und motiviert. Einfach mit dem Tellimero aufeinen Sticker, ein Bild oder einen Text tippen und der Stift gibt dieentsprechende Aufnahme wieder. Pädagogen, Betreuer oder Kinder selbstkönnen mithilfe des intelligenten Stifts Texte, Aufgaben oder Liederaufnehmen und speziellen Stickern zuweisen. Der Tellimero erkenntbeim Antippen der Sticker unsichtbare Codes und spielt den Sound(Sprache, Musik oder Geräusche) über den integrierten Lautsprecheroder über einen Kopfhörer ab.Über BetzoldAlles für Schule, Krippe und Kindergarten - dieses Motto hat sichdie Arnulf Betzold GmbH auf die Fahne geschrieben. AlsBildungsspezialist bietet das moderne E-Commerce-Unternehmen alles,was pädagogische Fachkräfte benötigen, aus einer Hand. Vonfachspezifischem Lehr- und Lernmaterial über Spielprodukte, Kreativ-und Bastelmaterialien, Lehrerbedarf und Technikausstattung bis hin zuMöbeln und vielem mehr. Betzold zählt zu den führendenVersandhändlern in diesem Bereich. Bildungseinrichtungen aber auchPrivatpersonen können aus einem Sortiment von über 35.000 Produktenauswählen - darunter befinden sich auch jede MengeEigenentwicklungen. Der Firmenstammsitz befindet sich ebenso wie dieZentrallogistik, die eigene Möbel- und Kunststoffproduktion sowie derKundenservice in Ellwangen auf der Schwäbischen Alb. DasFamilienunternehmen wird mittlerweile schon in zweiter Generation vonUlrich und Albrecht Betzold geführt. Weitere Informationen finden Sieauf www.betzold.de.Über den Worlddidac AwardDer Worlddidac Award wird seit 1984 jährlich von der einst dafürgegründeten Worlddidac Stiftung vergeben. Firmen und Organisationen,die ein neues Produkt auf den Markt gebracht haben, können ihreNeuheiten für den Award anmelden. Sowohl Neuerscheinungen als auchdie überarbeiteten Versionen von bereits etablierten Produkten füralle Bildungsstufen sind sehr willkommen. Zu den bisherigen Siegernzählten unter anderem LEGO Education und die Cornelsen SchulverlageSchweiz AG.Pressekontakt:Arnulf Betzold GmbHMichael RundeFerdinand-Porsche-Straße 673479 EllwangenE-Mail: presse@betzold.deTelefon: 0796190000Original-Content von: Arnulf Betzold GmbH, übermittelt durch news aktuell