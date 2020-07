Betway bleibt offizieller Wettpartner des SV Werder

London (ots/PRNewswire) - Der SV Werder Bremen und Betway setzen die erfolgreiche Partnerschaft in den kommenden drei Jahren fort. Betway, einer der führenden Online-Wettanbieter, bleibt Sportwetten-Partner der Grün-Weißen und wird sich weiter auf TOP-Sponsoren-Niveau bei dem Traditionsklub aus der Hansestadt engagieren. Vermittelt wurde die Partnerschaft von Werder's Vermarktungspartner Infront Germany.Seit 2017 trägt Betway (https://sports.betway.com/de/) den Titel "OFFICIAL SPORTS BETTING PARTNER OF WERDER BREMEN". In den kommenden Jahren wird die renommierte Marke auf den gleichen Werbeflächen zu sehen sein, wie bisher. "Wir freuen uns, dass wir unsere Partnerschaft mit Betway (https://blog.betway.com/de /fussball/betway-verlaengert-partnership-mit-werder-bremen/) weiterentwickeln können. Die Langfristigkeit der Verlängerung in diesen turbulenten Zeiten ist ein starkes Signal für großes gegenseitiges Vertrauen", sagt Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung.Marco Sautner, Managing Director Infront Germany, ergänzt: "Betway hat sich bereits vor den sportlichen Entscheidungen am 34. Spieltag ganz klar zum SV Werder Bremen (https://www.werder.de/) und der Fortführung der Zusammenarbeit bekannt. Ein starkes Zeichen von einem starken Partner, der weiß, dass der Erfolg einer Partnerschaft nicht von der Liga abhängt! Wir freuen uns auf die nächsten drei Jahre mit Betway und drücken Werder natürlich die Daumen für ein fulminantes Finish gegen Heidenheim."Anthony Werkmann, CEO von Betway, ergänzte: "Die Zusammenarbeit mit dem SV Werder Bremen war über die letzten drei Jahre brillant und diese Verlängerung zeigt unser anhaltendes Bekenntnis zum Club. Das wohninvest WESERSTADION ist die Heimat einiger der leidenschaftlichsten Fans im Fußball und wir sind stolz diesen Weg mit dem Team fortzusetzen."About the Betway GroupThe Betway Group is a leading provider of innovative, entertaining and exciting entertainment across sports betting, casino, bingo and esports betting. Launched in 2006, the company operates across a number of regulated online markets and holds licences in the UK, Malta, Italy, Denmark, Spain, Belgium, Germany and Ireland. Based in Malta and Guernsey, with support from London, Isle of Man and Cape Town, the Betway team comprises over 1,500 people.Betway prides itself on providing its customers with a bespoke, fun and informed betting experience, supported by a fair, safe and responsible environment. Betway is a member of several prominent industry-related bodies, including International Betting Integrity Association (IBIA), iGaming European Network (iGEN), the Independent Betting Adjudication Service (IBAS), and the Betting and Gaming Council (BGC), and is ISO 27001 certified through the trusted international testing agency eCOGRA. It is also a partner of the Professional Players Federation (PPF) and is a donor to many responsible gambling charities, including GambleAware.In addition to the flagship Betway brand, the Betway Group operates a number of other brands including Dream Bingo, Spin Casino and the Hippodrome Online casino. For more information about Betway's various products and licenced brands, please visit http://www.betwaygroup.com/ .Über InfrontInfront, ein Unternehmen der Wanda Sports Group, vereint weltweit Fans und Konsumenten an den größten Sportveranstaltungen und sorgt an Events und bei Rechtepartnern für ein erfolgreiches Rundumpaket. Mit einem Team aus über 1.000 Experten in 45 Niederlassungen in über 16 Ländern weltweit ist Infront bestens aufgestellt, um allen Anforderungen in der Sportvermarktung gerecht zu werden - sei es im Bereich Digitallösungen, Eventmanagement, im Vertrieb von Medienrechten, Sponsoring oder in der Produktion. Infront, mit Hauptsitz in der Schweiz, ist leidenschaftlich und #AllAboutSports @infrontsports http://www.infront.sport/deFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1199174/Betway_SV_Werder.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62021/4640263 OTS: Betway.comOriginal-Content von: Betway.com, übermittelt durch news aktuell