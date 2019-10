Bei Bettwanzen-Verdacht: Koffer in die Badewanne stellen

Baierbrunn (ots) - Bettwanzen gelangen oft als unerwünschtesUrlaubsmitbringsel ins Schlafzimmer. "Bei Verdacht nach Rückkehr dieKoffer in die Badewanne stellen und vorsichtig öffnen", rät Dr.Reiner Pospischil, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft fürEntomologie und Acarologie, im Gesundheitsmagazin "ApothekenUmschau". So können Wanzen nicht entkommen. Wäsche in luftdichtePlastiktüten verpacken, bis sie in die Waschmaschine wandert.Oft werden Wanzen erst entdeckt, wenn sie sich vermehrt haben.Dann einen Schädlingsbekämpfungsexperten zurate ziehen. "Dieser kannKotspuren oder Häutungsreste eindeutig zuordnen." Kammerjäger hängenBilder ab, untersuchen Betten und Polstermöbel. Verstecke besprühensie mit Insektiziden. Sie arbeiten auch mit Temperaturverfahren undstecken befallene Gegenstände in Wärmezelte oder schockgefrieren sie.In der aktuellen "Apotheken Umschau" erklären Experten, wie manParasiten wie Läuse, Flöhe, Milben und Co. rasch loswerden kann.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10/2019 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.apotheken-umschau.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell