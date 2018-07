Bettlägerige regelmäßig nach Rötungen absuchen

Baierbrunn (ots) - Wer einen Bettlägerigen pflegt, sollteregelmäßig dessen Haut nach Rötungen absuchen. Denn durch langesLiegen kann an bestimmten Körperstellen das Gewebe gequetscht undverformt werden und absterben. Es entstehen offene, tiefe Wunden, dieschwer heilen (Dekubitus), wie das Gesundheitsmagazin "ApothekenUmschau" schreibt. Wer eine Rötung entdeckt, kann als Test mit einemFinger draufdrücken. "Wenn die Rötung bleibt und die Stelle nichtweiß wird, ist bereits ein Dekubitus entstanden", sagt Björn Jäger,Pflegetherapeut und Vorstandsmitglied der Initiative ChronischeWunden. Der Patient muss dann sofort so positioniert werden, dass dieStelle keinen Druck mehr bekommt. Es kann aber auch zu einemDekubitus kommen, ohne dass die Haut sich rötet, etwa an der Ferse.Häufig entstehen Wunden an Steißbein, Kreuzbein, Ellbogen undSchultern, aber auch an der Wirbelsäule, am Hinterkopf, am unterenRücken, an den Ohrmuscheln, Hüftknochen und Fußknöcheln. Wird nichtsofort gehandelt, bildet sich meist eine dunkle, bläulich-fahleVerfärbung unter zunächst noch intakter Haut. "Das deutet darauf hin,dass in tieferen Haut- und Muskelschichten bereits Gewebe abgestorbenist", sagt Dr. Jan Kottner, Pflegewissenschaftler an der CharitéBerlin. Im schlimmsten Fall weitet sich diese sogenannte Nekrose aus."Irgendwann bricht totes Gewebe durch die Haut nach außen. Dann hatman ein Loch, den Dekubitus: eine runde, tiefe, chronische Wunde", soKotter.Experten raten daher zur Vorbeugung. "Der Patient sollte ständiganders positioniert werden, damit auf keine Körperstelle auf DauerDruck ausgeübt wird", so Jäger.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 7/2018 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell