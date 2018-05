Unterföhring (ots) -Mitlachen, mitfiebern, mitbangen: Langeweile lässt SAT.1 in denzwei neuen Movies "Babyboom" (AT) und "Jung, blond, tot" (AT) nichtaufkommen und versammelt für die derzeit laufenden Dreharbeitenerfolgreiche Schauspieler vor der Kamera: Bereits zum vierten Maldrehen Bettina Zimmermann und Christoph M. Ohrt gemeinsam für SAT.1.In der rasanten Verwechslungs-Komödie "Babyboom" (AT) haben sie alsGynäkologen-Paar alle Hände voll zu tun: Kurz vor der Entbindungmüssen sie ihren zwei Patientenpaaren beibringen, dass bei derenkünstlicher Befruchtung die Embryonen vertauscht wurden ...Produziert wird "Babyboom" (AT) unter der Regie von Kai Meyer-Ricksvon Christian Popp (Producers at Work), die SAT.1-Redaktion liegt beiBirgit Brandes. In weiteren Rollen: Lara Mandoki, Mira Bartuschek,Marc-Ben Puch, Arnel Taci, Kai Schumann, Pegah Ferydoni u.a. DerThriller "Jung, blond, tot" (AT) garantiert Nervenkitzel. Mit derscharfsinnigen, couragierten, aber auch verwundbaren KommissarinJulia Durant, gespielt von Sandra Borgmann, schickt SAT.1 nachMotiven der Bestseller-Romane von Andreas Franz eine moderneweibliche Ermittlerfigur in Reihe. In ihrem ersten Fall liefert sichJulia Durant einen Wettlauf gegen die Zeit bei ihren Ermittlungen ineiner grausamen rituellen Mordserie. Produziert wird "Jung, blond,tot" (AT) von Andreas Bareiss und Sven Burgemeister, verantwortlicherSAT.1-Redakteur ist Patrick Noel Simon, Regie führt Marie von Heland.In weiteren Rollen spielen u.a. Guido Broscheit, Eric Stehfest,Ilknur Boyraz, Jeanne Goursaud, Tim Wilde, Torben Liebrecht, JulianWeigend u.v.m.Zu den einzelnen Produktionen:"Babyboom" (AT) Fassungslos hören Jessi (Lara Mandoki) und Julia(Mira Bartuschek) die Worte ihres Gynäkologen Dr. Volker Niebling(Christoph M. Ohrt), dass ihre beiden Embryonen bei der künstlichenBefruchtung vertauscht worden sind. Nach so vielen vergeblichen undauch teuren Versuchen, hat es endlich mit dem Baby geklappt und nundas? Julias Lebensgefährte Knut (Marc-Ben Puch) überlegtwutentbrannt, wie er Volker und seine Frau Kathrin (BettinaZimmermann) verklagen kann. Jessis Mann Steve (Arnel Taci) sieht daseher entspannter. Zu sehr freut er sich auf das Leben als Familie.Überhaupt nehmen die beiden Harz-IV-Empfänger die Schwangerschaftdeutlich gelassener als das Akademikerpaar Julia und Knut, die seitMonaten sorgfältig auf sich und das Ungeborene achten. Doch nicht nurdie beiden Paare haben ein Problem: Kathrin ist mit Mitte 40 erneutschwanger. Doch eigentlich hat sie ihre Familienplanung schon längstabgeschlossen ...+++ Produktion: Producers at Work GmbH +++ Produzent: ChristianPopp +++ Producer: Hajo Kensche +++ Regie: Kai Meyer-Ricks +++ Buch:Dorothee Fesel, Birgit Maiwald +++ Kamera: Sönke Hansen +++ RedaktionSAT.1: Birgit Brandes +++ Drehzeit: 30. April bis 29. Mai 2018 +++Drehort: Berlin +++"Jung, blond, tot" (AT):Eine Reihe bestialischer Mädchenmorde erschüttert FrankfurtsBevölkerung. Kriminalhauptkommissarin Julia Durant (Sandra Borgmann),die selbst bei einem Einsatz schwer verletzt und traumatisiert wurde,stößt bei diesem ersten Fall an ihre Grenzen. Drei Frauen imTeenageralter wurden ermordet und auf grauenvolle Weise zerstückeltaufgefunden. Mit einer ungewöhnlichen Kombinationsgabe undunkonventionellen Methoden versucht Julia in die Gedanken des Mörderseinzudringen, doch noch während sie und ihr Team, bestehend aus denKriminalkommissaren Markus Schulz (Guido Broscheit), Felix Dombrowski(Eric Stehfest) und Rechtsmedizinerin Elif Kaymaz (Ilknur Boyraz) imDunkeln tappen, wird das nächste Opfer tot aufgefunden. Erstmalsweicht der Täter von seinem Ritual ab. Zeigt er Nervosität? Oder gibtes einen Nachahmungstäter? Die Ermittlungen führen Julia in einenundurchsichtigen Zirkel der Frankfurter High Society rund umVermögensberater Florian Menzel (Rüdiger Klink), Anwalt Daniel Tomlin(Torben Liebrecht) und Psychologe Martin Patanec (Julian Weigend).Julia kommt dem Serienmörder gefährliche nahe - und gerät selbst ingroße Gefahr ... Als die Tennisschülerin Vera Maiwald (JeanneGoursaud) ins Visier des Täters gerät, beginnt für Julia und ihr Teamein Wettlauf gegen die Zeit ...+++ Produktion: Eine AndreasBareiss Produktion der TV60Film +++Produzent: Andreas Bareiss, Sven Burgemeister +++ Regie: Maria vonHeland +++ Buch: Kai-Uwe Hasenheit, Lancelot von Naso und AndreasBareiss +++ Kamera: Cristian Pirjol +++ Redaktion SAT.1: Patrick NoelSimon +++ Drehzeit: 23. April bis voraussichtlich 24. 