Bettina Wulffs neuer Freund spricht in GALA (FOTO)

Hamburg (ots) -Ex-First-Lady Bettina Wulff, 45, gab kürzlich ihre erneuteTrennung von Christian Wulff, 59 (Bundespräsident von 2010-2012),bekannt. Jetzt spricht ihr neuer Freund Jan-Henrik Behnken in GALA(Heft 49/2018, ab morgen im Handel). Die Aufregung um den erstengemeinsamen Auftritt der beiden in der vorigen Woche - das Paar hattesich bei einer Lesung gezeigt - könne er nicht verstehen, so Behnken:"Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, ob ich Bettina begleiteoder nicht. (...) Für uns ist das ja auch nicht mehr so neu."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell