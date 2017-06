Hamburg (ots) -Ständig in der Öffentlichkeit zu stehen, stets in Sachen Aussehenbegutachtet zu werden - für Bettina Wulff (43) war das eineHerausforderung. "Als der Fokus auf meiner Person lag, hat es michschon unter Druck gesetzt", sagt die ehemalige First Lady, dieDeutschland 2010 bis 2012 an der Seite von Bundespräsident ChristianWulff repräsentierte, im Gespräch mit GALA (Ausgabe 24/17, ab morgenim Handel). Mit diesem Druck habe sie sich "sehr unwohl gefühlt", soBettina Wulff weiter. "Ich wollte immer als natürlich wahrgenommenwerden."Pressekontakt:GALAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: harms.theda@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell