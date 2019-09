Bettina Orlopp wird neue Finanzchefin der Commerzbank

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT/KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Commerzbank holt den neuen Finanzvorstand aus den eigenen Reihen.



Bettina Orlopp (49), die im Vorstand des MDax -Konzerns derzeit für Personal und Rechtsfragen zuständig ist, wird Nachfolgerin von Stephan Engels. Das teilte das Frankfurter Institut nach einer Aufsichtsratssitzung am Donnerstagabend mit. Orlopp soll spätestens Ende März 2020 auf Engels folgen. Dann solle sie auch die Ressorts Tax, Investor Relations und Treasury übernehmen.

Die ehemalige McKinsey-Partnerin Orlopp kam 2014 zur Commerzbank und rückte am 1. November 2017 in den Vorstand des Instituts auf. Die gebürtige Solingerin ist die einzige Frau in dem derzeit siebenköpfigen Vorstandsgremium. Um Personalthemen soll sich künftig federführend Sabine Schmittroth kümmern, die als Arbeitsdirektorin zum Jahresbeginn 2020 neu in den Vorstand berufen wird. Derzeit ist sie Bereichsvorständin Private Kunden.

Der amtierende Finanzvorstand Stephan Engels hatte Anfang September überraschend seinen Abschied angekündigt. Der gebürtige Hamburger Engels will im kommenden Frühjahr in gleicher Funktion zur Danske Bank nach Kopenhagen wechseln. Das dänische Institut steht im Mittelpunkt eines der größten Geldwäscheskandale Europas.

Der frühere Mercedes-Manager Engels führt das Finanzressort der Commerzbank seit April 2012. Mit Engels verliert die Commerzbank den zweiten Manager aus ihrem aktuellen Vorstand: Firmenkundenchef Michael Reuther verlässt das Institut zum Jahresende. Sein Nachfolger wird der ehemalige Chef der Direktbank ING Diba, Roland Boekhout./ben/als/DP/he