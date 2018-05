Bettina Hagedorn und Sylvia Kotting-Uhl DBU-Kuratorinnen

Berlin/Osnabrück (ots) - Bundestagsabgeordnete zum 1. Juni inVorstand der größten Umweltstiftung Europas berufenNeue Gesichter im Kuratorium der Deutschen Bundesstiftung Umwelt(DBU) in Osnabrück: Nach Zustimmung des Bundeskabinetts beriefgestern in Berlin Bundesumweltministerin Svenja Schulze dieParlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium der Finanzen,Bettina Hagedorn MdB (62, SPD), und Sylvia Kotting-Uhl MdB (65,Bündnis90/Die Grünen) als Vorsitzende des Umweltausschusses desDeutschen Bundestages zum 1. Juni in den Vorstand der größtenUmweltstiftung Europas.Hagedorn seit März Parlamentarische StaatssekretärinDie in Kiel geborene Hagedorn ist seit 2002 Bundestagsabgeordnete,seit Januar 2006 stellvertretende Sprecherin der ArbeitsgruppeKommunalpolitik der SPD-Bundestagsfraktion. Sie ist seit 2003Mitglied im SPD-Landesvorstand Schleswig-Holstein, seit 2007stellvertretende Landesvorsitzende. Von 2013 bis 2017 war sieVorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses des DeutschenBundestages. Im März wurde sie Parlamentarische Staatssekretärin imBundesministerium der Finanzen.Kotting-Uhl seit 2005 Bundestagsabgeordnete mit SchwerpunktUmweltschutzDie gebürtige Karlsruherin Kotting-Uhl trat 1998 den Grünen bei.2003 bis 2005 war sie Landesvorsitzende. Seit 2005 ist sie Mitgliedim Deutschen Bundestag. Sie war Sprecherin für Umweltpolitik undAtompolitik ihrer Fraktion. Sie ist u.a. Mitglied bei AmnestyInternational, dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland(BUND), dem World Wide Fund For Nature (WWF) und Greenpeace. 2014 bis2016 war sie Mitglied der Kommission hoch radioaktiver Abfallstoffe.Seit Januar ist sie Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Umwelt,Naturschutz und nukleare Sicherheit.DBU: umweltfreundliche Produktionsverfahren, vorbeugenderUmweltschutzDie DBU fördert die Kreativität kleiner Unternehmen bei derpraktischen Lösung von Umweltproblemen und gibt Anreize fürökologische Innovationen. Sie fördert umweltfreundlicheProduktionsverfahren und damit den vorbeugenden Umweltschutz. Sieunterstützt den Austausch von Wissen über die Umwelt zwischenWissenschaft, Wirtschaft und anderen Stellen. Bisher wurden über9.500 modellhafte, umweltentlastende und innovative Projekte mit über1,7 Milliarden Euro in Umwelttechnik, -forschung, -kommunikation,Natur- und Kulturgüterschutz gefördert. Die gemeinnützige Tochter derDBU, das DBU-Naturerbe, versteht sich als Treuhänderin des NationalenNaturerbes für nachfolgende Generationen. Auf ihren 70 Flächen mitinsgesamt 70.000 Hektar - größtenteils ehemalige, vom Bundübernommene Militärflächen - will die DBU-Tochter offene Lebensräumemit seltenen Arten durch Pflege bewahren, naturnahe Wälder ohnemenschlichen Eingriff zu neuer Wildnis entwickeln, artenarme Forstein naturnahe Wälder überführen und Feuchtbiotope ökologisch aufwertenund erhalten.Pressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Kontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon:0541|9633-5210171|3812888Telefax:0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell