Better zeigt auf der DMEA 2022 das Potenzial seiner digitalen Gesundheitsdatenplattform

Hamburg (ots) -Unter anderem laden CEO & Founder Tomaz Gornik sowie Björn Lehnhoff, Geschäftsführer Deutschland, zum Gespräch ein am Stand Nr. D-103 in Halle 4.2.Better, der führende Anbieter von Open-Data-Plattformen für das Gesundheitswesen, stellt anlässlich der DMEA 2022 seine digitale Gesundheitsdatenplattform vor und ermöglicht Interessierten das Erleben von Low-Code-Tools und deren Möglichkeiten. Das Team von Better - vertreten durch CEO Tomaz Gornik, Director of Business Development Anze Droljc, Geschäftsführer Björn Lehnhoff, Vertriebsleiter Torsten Barthel sowie Leiter Technologie und Innovation Johannes Schmidt - teilt seine Expertise im Bereich Gesundheitsdatenmanagement und openEHR mit den Messebesuchern.Die Technologie von Better wird bereits von über 500 Kliniken weltweit genutzt und auch in Deutschland nehmen zahlreiche Universitätskliniken die Möglichkeiten der Gesundheitsdatenplattform wahr, um standort- und sektorenübergreifend Daten auszutauschen. In London wurde Better UK Ende 2021 mit der Entwicklung einer stadtweiten, offenen Gesundheitsplattform beauftragt.Better Deutschland freut sich auf den Austausch mit Journalist:innen und steht für Hintergrundgespräche zu den Chancen der digitalen Gesundheitsdatenverwaltung und den Vorteilen der so genannten Better Platform gerne zur Verfügung. Die DMEA 2022 findet vom 26.04. bis zum 28.04.2022 statt.Kompetenz auf höchstem Niveau: Better ist Microsoft Gold PartnerMit seiner fortschrittlichen Technologie demonstriert das Unternehmen herausragende Fähigkeiten, Zuverlässigkeit und exzellentes Fachwissen im Bereich des sektorübergreifenden Datenaustauschs im Gesundheitswesen. Sowohl Firmen aus der IT-Beratung als auch solche, die auf Implementierung spezialisiert sind, und darüber hinaus DIGA-Entwickler (digitale Gesundheitsanwendungen) profitieren von openEHR, von grenzübergreifender Vernetzung und dem damit verbundenem Datenaustausch.Denn dank Better ist es ihnen künftig möglich, Daten aus einer Applikation zu lösen und diese semantisch eindeutig und herstellerneutral einer anderen Applikation zur Verfügung zu stellen.Durch die Öffnung des Marktes mit der Better-Technologie erreicht das Unternehmen signifikant schneller auch kleinere Firmen und ermöglicht es diesen, in kürzester Zeit an die notwendigen Gesundheitsdaten zu gelangen und für deren Apps nutzen zu können.Ein weiterer Vorteil der Technologie und seiner Low-Code-Tools ist die Möglichkeit, Applikationen unabhängig und ohne einen Software-Entwickler gestalten zu können.Wo Better bereits Lösungen für Klinik, Fachpersonal und Patient schafftMit dem von Better unterstützten Projekt "OneLondon" hat sich die Hauptstadt der digitalen Neuaufstellung seines Gesundheitssystems gewidmet. In den kommenden Jahren werden alle Gesundheitseinrichtungen miteinander vernetzt und sind damit intraoperabel. Doch nicht nur im Ausland, auch hierzulande streben bereits einige Kliniken den Datenaustausch an: acht deutsche Universitätskliniken begleitet Better bereits.Denn die Corona-Pandemie hat es deutlich gemacht: die Herausforderungen sind komplex und die Analyse großer Datenpools kann zu neuen Erkenntnissen führen. Aber nur, wenn ein Zugriff auf diese Daten auch machbar ist. Während das Virus weder an Klinik- noch an Landesgrenzen Halt macht, tun es die Daten aber schon. Momentan nutzt Better daher die Covid-Daten aus Großbritannien - aus Ermangelung deutscher Daten. Mit openEHR und einem einheitlichen System könnte dies schon bald der Vergangenheit angehören."Für ein leistungsstarkes Gesundheitswesen ist die herstellerunabhängige und semantisch eindeutige Speicherung von Gesundheitsdaten und deren Verfügbarkeit über Systemgrenzen hinaus unabdingbar", sagt Björn Lehnhoff, Better-Geschäftsführer in Deutschland. "Better bietet nicht nur zukunftssichere, sondern zukunftsdefinierende Lösungen an und stellt damit eine wichtige Basis für die digitale Transformation des Gesundheitswesens dar."Webinare für Interessierte im VorfeldIm Vorfeld der DMEA bietet Better einen Einstieg in das Thema openEHR im Rahmen von zwei Webinaren an. Wir möchten Sie herzlich einladen, dabei zu sein.Unter folgendem Link finden Sie weitere Informationen sowie das Anmeldeformular für die Veranstaltungsreihe: https://info.better.care/de/digitale-technologie-reiheÜber BetterBetter ist der führende Anbieter von Open-Data-Plattformen für das Gesundheitswesen. Die intraoperablen Lösungen, die sich sowohl bei Schnittstellen wie FHIR und HL7 bedienen, jedoch im Kern auf den internationalen openEHR-Standard setzen, schaffen optimale Voraussetzungen für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Über 160 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, Gesundheitsinstitutionen und Unternehmen die volle Kontrolle über ihre Daten und Arbeitsprozesse zu ermöglichen und so die Patientenversorgung voranzutreiben. Better verwaltet auf sichere Weise weltweit über 22 Millionen Patientendaten in mehr als 500 Krankenhäusern in 16 Ländern. Dazu zählen auch acht deutsche Universitätskliniken. Seit 2021 ist Better in Deutschland mit der Better Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg vertreten, um den wachsenden Bedürfnissen deutscher Gesundheitsorganisationen auch hierzulande nachzukommen.https://www.better.care/de/