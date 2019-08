Better Planet Packaging / Die Vision von einem Planeten mit weniger Plastikmüll (FOTO)

Hamburg (ots) -Weltweit bereitet der Plastikmüll große Sorgen. Vor allem dieVerunreinigung der Meere ist in den Mittelpunkt gerückt. Wie kann dementgegengewirkt werden? Wo kann Plastik durch Papier und Pappeersetzt werden? Wo macht Plastikverpackung nach wie vor Sinn? SmurfitKappa ist weltweit einer der größten Hersteller von papierbasiertenVerpackungslösungen. Mit der Initiative "Better Planet Packaging" hatdas Unternehmen ein Projekt initiiert, bei dem es in engerZusammenarbeit mit Kunden nachhaltige Verpackungsalternativenentwickelt.Boris Maschmann, CEO von Smurfit Kappa D|A|CH: "Wenn die Menschenes schaffen, den Abfall kontrolliert einzusammeln, und wenn dieIndustrie all ihre Ressourcen aus Forschung und Entwicklung dem Zielunterstellt, das Abfallproblem zu lösen oder zumindest zu reduzieren,dann bin ich optimistisch, dass wir die Herausforderung meistern. DerBlick muss hierbei auf den Abfall-Aspekt gerichtet werden und essollte kein genereller Feldzug gegen Plastik geführt werden."Boris Maschmann weiß von seinen Kunden - darunter vieleMarkenartikler der Lebensmittelindustrie - dass Plastikverpackungenteilweise nur schwer ersetzbar sind. Dennoch gibt es auch in derLebensmittelindustrie gute Ansätze, Kunststoffe zu ersetzen. Sokönnen z.B. Plastikschalen für Obst und Gemüse leicht durchpapierbasierte - und damit unter natürlichen Bedingungen biologischabbaubare - Schalen ersetzt werden. Und dies ist nur eine Lösung voninzwischen 232 Lösungsansätzen für alternative Verpackungen, dieSmurfit Kappa seit Gründung der Better Planet Packaging-Initiativeentwickelt hat. Dabei schaut sich das Unternehmen nicht nur dieeinzelne Verpackung an, sondern auch den Weg von der Herstellung biszum Kunden. "Gerade die Logistikkette bietet vielfältige Ansätze, umPlastik zu ersetzen", erklärt Maschmann. "Auch durch optimierteVerpackungsprozesse und einer Effizienzsteigerung entlang derLogistikkette haben wir bei vielen unserer Kunden einen großen Anteilan Plastikmüll eingespart." Einblicke in die Welt der papierbasiertenVerpackungen gibt das Unternehmen auf interaktiven Kundenflächen, densogenannten Experience Centres.Pressekontakt:Industrie-Contact AGUwe SchmidtBahrenfelder Marktplatz 722761 Hamburguwe.schmidt@ic-gruppe.com+49 (0) 40 899 666 25Original-Content von: Smurfit Kappa Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell