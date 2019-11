Better Life Commercial Chain Share: Was kann da noch kommen?

Better Life Commercial Chain Share, ein Unternehmen aus dem Markt "Lebensmitteleinzelhandel", notiert aktuell (Stand 10:08 Uhr) mit 9.44 CNH stark im Plus (+1 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Better Life Commercial Chain Share entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Better Life Commercial Chain Share beläuft sich mittlerweile auf 8,35 CNH. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 9,35 CNH erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +11,98 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 7,94 CNH. Somit ist die Aktie mit +17,76 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Better Life Commercial Chain Share aktuell 1,09. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,54 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln". Better Life Commercial Chain Share bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Better Life Commercial Chain Share in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Better Life Commercial Chain Share haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Better Life Commercial Chain Share bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.