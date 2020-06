BetterLife Pharma kündigt die Änderung des OTC-Handelssymbols in „BETRF“ mit Wirkung ab 9. Juni 2020 an

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, 9. Juni 2020 – BetterLife Pharma Inc. ("BetterLife" oder das "Unternehmen") (CSE: BETR / OTCQB: BETRF / FWB: NPAT) freut sich bekannt zu geben, dass die Financial Industry Regulatory Authority, Inc. ("FINRA") dem Antrag des Unternehmens zugestimmt hat, sein OTC-Tickersymbol von PVOTF in BETRF zu ändern, und zwar mit Wirkung ab der Markteröffnung am 9. Juni 2020.

Von den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung