BetterLife Pharma Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Betterlife Pharma, ein Unternehmen aus dem Markt "Arzneimittel", notiert aktuell (Stand 18:14 Uhr) mit 0.24 CAD sehr deutlich im Minus (-5.23 Prozent).

Unsere Analysten haben Betterlife Pharma nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Betterlife Pharma-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 0,35 CAD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (0.255 CAD) deutlich darunter (Unterschied -27,14 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (0,25 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Betterlife Pharma-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die Betterlife Pharma-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Betterlife Pharma auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Sell" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Betterlife Pharma sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Sell" angemessen bewertet.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Betterlife Pharma liegt bei 36,84, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Betterlife Pharma bewegt sich bei 42, Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".