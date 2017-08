Im Bett mit...: Casper und The KaDeWe Group bieten Kunden völlig neuartiges Produkt- und Einkaufserlebnis in Berlin, München und Hamburg (FOTO)

Berlin/München/Hamburg (ots) -Das erfolgreiche E-Commerce-Unternehmen Casper wird seinem Ruf alsInnovationsführer im Matratzenmarkt gerecht und startet eineKooperation mit der renommierten The KaDeWe Group. Ab Ende August bisEnde Januar 2018 bekommen Kunden in den Häusern der Gruppe ein völligneues Produkt- und Einkaufserlebnis rund um die besonders inszenierteMatratzenwelt von Casper geboten. Start der Casper Pop-UpStore-Aktion "Im Bett mit ..." ist der 28.08 im KaDeWe in Berlin,gefolgt vom Oberpollinger in München, sowie dem Alsterhaus in HamburgAnfang September. Zu den Programm-Highlights gehören Aktionen wie "ImBett mit ... Frühstück", bei der Kunden Freitags zwischen 10 und 11Uhr den Morgen langsam mit Croissants und Orangensaft starten können,"Im Bett ... mit Entspannung" jeden Mittwochnachmittag von 17-19 Uhr,bei der die Gäste sich mit Fußmassage und Getränken im Bett verwöhnenlassen können, oder auch "Im Bett ohne Kinder" - hier können Gästejeden Samstag von 11-16 in Ruhe die Casper Betten testen undgenießen, während eine Casper-Oma Geschichten für die Kindervorliest. Zudem können sich Kunden die Matratzen, die sie vor Ortausprobiert haben, am gleichen Abend nach Hause liefern lassen. MehrInformationen unter: https://casper.com/e/casper-x-kadewegroup."Durch unsere Kooperation mit The KaDeWe Group schaffen wir einenneuen Weg mit unseren Kunden über die verschiedensten Kanäle zukommunizieren, auch Offline. Wir kreieren ein sympathisches undemotionales Erlebnis, das mit unserem Produkt interagiert" sagtCasper-Mitgründer Constantin Eis. Ziel sei es, dass die Kunden überdas Produkt sprechen und es weiterempfehlen. "The KaDeWe Group istein starker Partner für uns. Die Zusammenarbeit mit denPremium-Kaufhäusern soll zeigen, dass Casper eine hochwertige Markeist". Eigene Läden in Europa plane Casper nicht. "Wir freuen uns mitCasper und damit einer sehr erfolgreichen und innovativen Marke ausdem Online-Handel zusammenzuarbeiten", sagt Claus Tormöhlen, Head ofBuying Home & Living, von der KaDeWe Group. "Das KaDeWe, derOberpollinger und das Alsterhaus sind seit jeher mehr als nurEinkaufshäuser. Unsere Kunden sind unsere Gäste, denen wir stetsetwas Neues bieten. Hierfür eignet sich der kreative Casper Pop-UpStore ideal."Haben Sie Interesse zum Start der Kooperation beim Presse-Event am28. August 2017 zwischen 16.00 - 20.00 Uhr im KaDeWe dabei zu sein?Neben dem regulären Verkauf können eingeladene Gäste (Influencer &Presse) unseren Showroom besuchen. Goodies u.a.: KleineKöstlichkeiten, Drinks, Fußmassagen, Goodiebags.Bei Interesse melden Sie sich gern bei uns. Kontakte siehe unten.Über CasperCasper ist ein Schlafunternehmen, das im Jahr 2014 mit derProduktinnovation einer perfekt auf die Bedürfnisse des Verbrauchersabgestimmten Matratze in den amerikanischen Online-Markt eingetretenist. Die Vision des E-Commerce Unternehmens: Das Schlafen und denMatratzenkauf weltweit zu revolutionieren. Die preisgekrönte MatratzeCaspers, die von einem hauseigenen Design Team entwickelt wurde,verfügt über ein schlankes Design und wird in einer kompakten CasperBox nach Hause geliefert.Casper ist eine der am schnellsten wachsenden Consumer Brandsaller Zeiten. Während seines ersten vollen Geschäftsjahreserwirtschaftete Casper einen Umsatz von rund 100 Millionen US-Dollarin 2015. Seit 2016 verkauft Casper zudem in Großbritannien,Deutschland, Österreich und der Schweiz, seit 2017 auch inFrankreich. Das Unternehmen wurde vom Magazin Fast Company 2017 zueiner der 50 "Most Innovative Companies" der Welt und die CasperMatratze vom TIME Magazine zu einer der besten Erfindungen ernannt.Mehr unter www.casper.comSie finden Casper auch aufFacebook https://www.facebook.com/CasperDeutschland/YouTube https://www.youtube.com/channel/casperTwitter https://twitter.com/casperGoogle+ https://plus.google.com/CasperLinkedin https://www.linkedin.com/company/casperPressekontakt:Casper Sleep GmbHLaura SängerPR ManagerM: +43 676 72 11 894E: media@casper.comE: laura.saenger@casper.comDircksenstraße 4710178 Berlinwww.casper.comPetra Rulsch PRStrategische Kommunikation +c/o Hogarth Worldwide GmbHGroße Bleichen 3420354 HamburgM: +49 160 944 944 23T.: +49 40 4321 88 93E: pr@petra-rulsch.comwww.petra-rulsch.comOriginal-Content von: Casper Sleep GmbH, übermittelt durch news aktuell